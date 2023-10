La città della luce cambia colori e diventa ancora più bella: 5 proposte fra arte, gastronomia e foliage.

Visitare Parigi in autunno è un’ottima idea: il clima è ancora abbastanza mite, i prezzi sono più bassi e non si rischia di trovare la confusione tipica dell’alta stagione. La “città della luce” brilla in tutto il suo splendore e assume l’aria romantica e old style che l’ha resa celebre ma che spesso sfugge al visitatore, accecato dai ritmi della metropoli che la capitale francese è a tutti gli effetti.

Cosa fare a Parigi in autunno? Le proposte sono molteplici e tutte interessanti, spaziano dalla gastronomia all’arte passando per il tanto amato foliage.

In autunno a Parigi inizia la stagione dell’Opera, ospitata nel magnificente Palais Garnier: il programma è fitto di spettacoli di respiro internazionale e l’esperienza di sedersi di fronte al sipario dell’Operà è una di quelle emozioni che resta tutta la vita. Per gli amanti del balletto, dal 25 ottobre la stagione si inaugura con l’omaggio al coreografo Jerome Robbins. Qui tutti gli eventi.

Parigi in autunno cambia colore: i suoi tanti parchi assumono tutte le sfumature del giallo e dell’arancione, rendendo il colpo d’occhio simile a un tramonto infuocato. Uno spettacolo che, se si capita a Parigi in questo periodo, è vietato perdere. La prima tappa nel foliage potrebbero essere i Jardin des Tuileries, a due passi dal Louvre, per poi proseguire la passeggiata al Castello di Fontainebleau, il parco preferito di Napoleone, per chiudere la carrellata con il Bois de Boulogne, un parco grandissimo che era amato e frequentato dagli impressionisti come Renoir e Manet, ma anche da Von Gogh, per la sua luce e i suoi colori.

Parigi in autunno è anche gastronomia, arte e… divertimento

Per chi ama la cucina francese e tutto il mondo dell’enogastronomia dei nostri “cugini”, irrinunciabile un giro a La Grande Épicerie de Paris: definirla “drogheria” sarebbe riduttivo, diciamo che tutto quello che fa grande la cucina francese o si trova qui, o non è poi così importante. La Grande Épicerie de Paris propone sui suoi 2900m² di superficie circa 30.000 articoli, spesso in esclusiva o preparati sul posto: il 2023 è l’anno del centenario dalll’apertura e quindi dopo mesi di lavori ora è a disposizione dei clienti una cantina nel seminterrato, il wine bar “Le Balthazar” e il ristorante “La Table”, direttamente collegati al reparto uomo del Bon Marché.

Per gli appassionati d’arte, invece, dal 19 al 22 ottobre va in scena lungo gli Champs-Élysées la Moderne Art Fair di Parigi, quattro giorni di immersione nell’arte contemporanea mondiale, con oltre 600 artisti e un afflusso di oltre 35.000 visitatori: una piccola chicca, ad inaugurare l’esposizione è proprio un italiano, Vincenzo Marsiglia, con la sua installazione Unritrattoperunirci

Infine, grandi e piccoli non possono resistere al fascino di Disneyland: quest’anno la mitica Walt Disney compie 100 anni, quindi è lecito aspettarsi grandi eventi e festeggiamenti, senza dimenticare la passione che il parco divertimenti parigino ha sempre avuto per Halloween. La notte delle streghe viene celebrata in grande stile e il calendario degli eventi parte da inizio mese. Non resta che augurare a tutti buon divertimento!