Cosa preferiscono bere i lavoratori di Italia, Spagna, Francia e Germania durante la pausa-caffè? Caffè, certo: ma quale?

A ogni paese la sua pausa-caffè. Se in Italia il caffè è la bevanda calda preferita dai lavoratori (con l’84% di loro che ammette di berlo sul posto di lavoro), non è detto infatti che sia così in tutto il pianeta. Ed è proprio ciò che emerge da una ricerca GFK per EVA (European Vending & Coffee Service Association) condotta in Italia, Francia, Spagna e Germania, in cui emergono le principali differenze di comportamento tra i quattro Paesi. La ricerca in Italia è stata condotta in collaborazione con CONFIDA, l’Associazione Italiana della Distribuzione Automatica.

In Spagna, ad esempio, l’83% dei lavoratori consuma caffè durante l’orario lavorativo, mentre in Germania e in Francia la percentuale scende al 76%. In Italia, l’espresso rimane la scelta predominante per il 78% dei lavoratori, mentre in Germania il caffè filtro è la preferenza del 44%. Gli spagnoli prediligono il cortado (caffè e latte, 60%), mentre i francesi optano per il caffè americano (51%). Curiosamente, il cappuccino è una scelta unificante per tutti, diventando ormai una bevanda internazionale per eccellenza. Questo è l’unico prodotto presente tra le prime tre scelte in tutti i Paesi: in Germania (40%) e in Francia (36%) è la bevanda preferita per il tragitto casa-lavoro. Anche il 26% degli spagnoli e il 27% degli italiani lo scelgono per iniziare la giornata lavorativa. In onore di questa bevanda, è stata istituita una giornata internazionale dedicata al cappuccino, il Cappuccino Day, che si celebra l’8 novembre.

Pausa-caffè in Europa: tutti amano il caffè

Indipendentemente dalla sua forma, il caffè rimane la bevanda preferita della stragrande maggioranza dei lavoratori e le macchine per il caffè automatiche continuano a essere luoghi di socializzazione durante la pausa caffè per il 37% degli italiani. Gli spagnoli e i francesi preferiscono le macchine per capsule (34%) e quelle per le cialde (48%), rispettivamente. In Germania, invece, le macchine per il caffè americano o caffè filtro sono più popolari (62%). Gli orari e i luoghi di consumo variano, con l’85% dei tedeschi che beve il caffè in ufficio entro le 11:30, mentre l’81% degli spagnoli lo consuma durante il tragitto casa-lavoro. Per gli italiani e i francesi, le fasce orarie preferite sono la metà della mattina e il pomeriggio fino alle 17:00.

«È interessante notare come il cappuccino sia in realtà diventato una vera e propria passione che valica i confini nazionali. Un fenomeno che riesce a mettere d’accordo tutti, dal 32% dei tedeschi che non può farne a meno quando è al lavoro, sino al 17% degli italiani che, come anche francesi (26%) e spagnoli (24%), lo colloca nella top 3 dei consumi», commenta Paolo Ghidotti, Presidente di EVA. «Dalla ricerca emerge anche la centralità delle vending machine riguardo ai consumi sul luogo di lavoro – continua Pio Lunel, Presidente Imprese di Gestione CONFIDA – Nel corso della settimana lavorativa, infatti, il 56% degli italiani, le utilizza almeno una volta alla settimana per l’acquisto di bevande calde, seguiti da spagnoli (44%), francesi (41%) e tedeschi (37%)».

Il tragitto casa-lavoro

La ricerca ha evidenziato differenze significative tra i quattro paesi quando si tratta dell’acquisto di caffè durante il tragitto casa-lavoro. Il 43% dei tedeschi e il 40% dei francesi preferisce acquistare il caffè dalle macchine per il caffè o dalle vending machine prima di arrivare in ufficio, mentre il 47% degli italiani e il 40% degli spagnoli preferiscono acquistarlo al bar. In merito agli snack, i lavoratori francesi e spagnoli amano i panini, mentre gli italiani preferiscono biscotti e cracker e i tedeschi optano per i muffin.

La ricerca ha rivelato che la maggior parte dei lavoratori consuma cibo acquistato al di fuori del luogo di lavoro, con il 60% dei tedeschi e il 58% dei francesi che seguono questa abitudine. Il 48% dei tedeschi dichiara di portare il cibo da casa, una seconda opzione in tutti e quattro i paesi. Gli snack che mettono tutti d’accordo sono i panini, che rappresentano il prodotto più consumato dai francesi (56%) e dagli spagnoli (39%). Gli italiani preferiscono cracker salati (40%) e biscotti (35%), mentre i tedeschi amano i prodotti da forno e i muffin (64%).

Durante il tragitto casa-lavoro, uno snack accomuna i gusti di italiani, francesi e spagnoli: i biscotti e i frollini sono la scelta preferita del 36% degli intervistati, mentre i tedeschi continuano a preferire i prodotti da forno e i muffin (53%). Questa preferenza potrebbe essere legata alla voglia di addolcire la giornata.