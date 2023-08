In occasione del 700esimo anniversario di Vilnius, si è tenuta una lezione di fitness sulla torre simbolo della città.

È una lezione di fitness da record quella che si è tenuta a Vilnius, capitale della Lituania: la sessione d’allenamento è infatti avvenuta in alta quota, a 170 metri d’altezza. Il 10 agosto, 50 partecipanti hanno preso parte a un allenamento in una location unica, la Vilnius TV Tower: un simbolo della città e una delle tv tower più alte del mondo. A condurre la lezione sette coach (del club Re.Formato), opportunamente assicurati con dei cavi mentre mostravano i movimenti dal bordo della torre. I partecipanti hanno assistito (e ripetuto i movimenti) dietro una rete di sicurezza.

«È simbolico aver potuto tenere una sessione di body balance a questa altezza! – ha commentato Dovilė Šimonytė-Šturienė, portavoce del club fitness – Vilnius, che sta celebrando il suo 700esimo anniversario, quest’estate è più viva che mai. Ci sono eventi, concerti e tantissime opportunità per divertirsi. Abbiamo contribuito ai festeggiamenti per fare un regalo a tutti gli amanti del fitness in città. Possa Vilnius essere sportiva tanto quanto è giovane!».

La TV Tower di Vilnius: la torre più alta della Lituania

Con i suoi 326,5 metri, la TV Tower di Vilnius è l’ottava torre più alta d’Europa. A circa 165 metri vanta un ristorante con una vista da cartolina: non solo, grazie a una piattaforma rotante gli ospiti possono ammirare il panorama a 360 gradi (ogni 55 minuti la piattaforma gira).

La torre è particolarmente celebre tra gli amanti degli sport estremi: proprio dove si è tenuta la classe di fitness, si può infatti anche passeggiare purché ci sia un cavo di sicurezza per protezione. La piattaforma è stata anche, quest’anno, un palco musicale: nel 2023 si è tenuto Old Souls Young Body (un progetto per DJ) e lo scorso anno l’ensemble SUBTILUS ha tenuto – sempre ad alta quota – un’eccentrica performance.