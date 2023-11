La nuova opzione di Airbnb ottiene grande successo in Italia

Il costo della vita aumenta, ma non si rinuncia a viaggiare: soprattutto la Gen Z, provata dagli anni di pandemia, si inventa nuovi sistemi per viaggiare con basso budget ma senza rinunciare a nulla. Un sistema è quello di dormire in stanze private affittate da host nella loro casa: un’opzione offerta da Airbnb e che nell’ultimo anno, secondo la piattaforma, ha visto un incremento di oltre l’11%.

Sempre secondo le stime di Airbnb, il 70% delle stanze private ha un costo inferiore a 100 euro per notte e gli standard di qualità restano elevati. L’80% dei soggiorni in stanze private in Italia ha infatti ricevuto una valutazione di 5 stelle. I dati più recenti evidenziano anche che: suasi il 75% di chi prenota una stanza privata è un Millennial o fa parte della Gen Z e oltre il 90% delle prenotazioni è effettuata da solo travel o coppie; le cinque regioni italiane con il maggior numero di stanze private sulla piattaforma sono Sicilia, Lazio, Toscana, Lombardia e Campania. La media dei soggiorni in stanze private in Italia è di due notti.

Oltre all’indubbio risparmio, c’è anche il vantaggio di immergersi totalmente nella realtà della città che si visita: le stanze infatti sono generalmente arredate in un modo che rispecchia la vera reale in quella città, senza mediazioni o standardizzazioni.

La Gen Z sceglie la stanza privata, ma come funziona?

All’inizio di quest’anno, Airbnb ha lanciato Stanze, una nuova versione del concetto originale su cui è nata Airbnb. Le Stanze sono camere private, con accesso a un bagno privato o in comune, nonché ad almeno uno spazio condiviso come la cucina o il soggiorno.

L’annuncio relativo a ogni Stanza include una versione aggiornata del Profilo dell’host, che aiuta i viaggiatori a conoscere meglio i propri host prima di prenotare il soggiorno. Airbnb ha inoltre creato la categoria dedicata Stanze, che comprende oltre 1 milione di annunci, con nuovi filtri e funzioni per la privacy.