Forse in molti sapete già quali sono i posti migliori sull’aereo e cosa bisogna fare per scandere freschi come rose anche dopo viaggi molto lunghi: ma molti di questi suggerimenti siamo certi che non li conoscevate!

Viaggiare in aereo è un’esperienza che può essere entusiasmante ma anche traumatica: quando si viaggia per piacere l’eccitazione della meta supera i disagi, ma ci sono anche molti trucchi che possono aiutare i viaggiatori occasionali a rendere il viaggio parte della vacanza.

Turbolenze, nausee e sonno: qualche accortezza

Se avete paura delle turbolenze, dovreste viaggiare in aereo preferibilmente di mattina: a quanto pare le turbolenze sono più frequenti il pomeriggio o la sera, a causa dell’aumento della temperatura esterna. Inoltre, ma questa è una informazione già più conosciuta, i posti migliori sono quelli sull’ala, dove si “balla” di meno, mentre i peggiori sono quelli dietro.

Bevete molto, per combattere affaticamento e stress, e ricordatevi di alzarvi regolarmente per sgranchirvi le gambe: è molto importante, anche se siete giovani e sani. Dormire è difficile, ma non è detto che non ci si possa riuscire: sarebbe utile portare con sè un cuscino da viaggio, ma non pensate subito alla “banana” che siete abituati a vedere in vendita negli aereoporti. Basta fare un giro su Amazon e simili per vedere che oggi il concetto di “cuscino da viaggio” è decisamente evoluto: esistono supporti a tutta la zona cervicale e vere e proprie strutture rigide alle quali appoggiarsi. Certo, considerate sempre che va infilato nel bagaglio a mano. Per viaggiare in aereo senza stress da insonnia, non dimenticate poi una buona mascherina per gli occhi e soprattutto, più importante di tutto il resto, cuffie antirumore: indossandole sarete isolati dal resto e riuscirete a chiudere gli occhi.

Viaggiare in aereo: trucchi per fare presto in aeroporto

Ancora prima di salire sull’aereo però potreste iniziare ad accumulare stress: file e ritardi sono all’ordine del giorno e bisogna mantenere calma e sangue freddo.

Intanto, se dovete scegliere tra diverse file per controlli di sicurezza o altro, scegliete sempre quella più a sinistra, perchè la maggior parte delle persone fa l’esatto opposto. Come mai? Perchè la maggior parte della gente è destrorsa, controlla meglio la parte destra del corpo e tende quindi a scegliere il lato dominante anche quando si mette in fila. Andare a sinistra insieme ai mancini, che sono la minoranza, potrebbe essere la mossa vincente.

Altro piccolo trucco per superare lo scoglio dell’acqua da imbarcare in cabina, che non passa mai i controlli di sicurezza: molti viaggiatori internazionali consigliano di congelare l’acqua in bottiglia, che così non essendo tecnicamente un liquido dovrebbe passare i controlli (ma questo dipende molto da aeroporto ad aeroporto, paese eccetera)

Quando è possibile, digitalizzate o scansionate via smartphone documenti e carte d’imbarco: è molto utile per fare presto ai controlli ed inoltre è un salvavita in caso di smarrimento o furto.

Infine, nella malaugurata ipotesi in cui un volo venga cancellato, all’aeroporto si scatena l’inferno: prenotarne un altro potrebbe essere proibitivo a causa delle lunghe file. Provate a contattare la vostra compagnia aerea al telefono: potrebbe fare per voi il biglietto online e risparmiarvi lo stress.

Cosa mettere in valigia e altre tips

Per viaggiare in aereo comodamente, il bagaglio a mano è la vostra arma vincente: molti scelgono uno zaino, che resta la valigia più performante di tutte. Chiaramente se avete un bagaglio in stiva nel quale avete messo abbigliamento, scarpe e tutto il resto, tanto meglio! Vuol dire che nel bagaglio a mano potete scegliere di mettere cose che vi serviranno a bordo: ad esempio, il cuscino di cui parlavamo prima, o altri capi di abbigliamento da mettere e togliere a seconda della temperatura in aereo.

Se è inverno o se vi recate in una zona soggetta a temporali improvvisi, non dimenticate una… busta della spazzatura! Potrà sembrarvi strano, ma un sacco nero della spazzatura occupa pochissimo posto e potrebbe servirvi per riparare i bagagli in caso di pioggia o per qualunque altra esigenza “isolante”.

Qualunque sia la stagione, se potete portate con voi una copertina leggera: ne esistono di sottili e compatte nate proprio per questo scopo. La coperta che vi possono fornire le hostess a richiesta purtroppo potrebbe non essere pulitissima.

Sempre per amor di igiene portate con voi salviette disinfettanti, spray e quanto altro riuscite ad imbarcare per disinfettare le superfici con cui verrete a contatto. A nessuno piace l’idea di farsi una vacanza con qualche virus rimediato in aereo!

Infine, un consiglio per il bagaglio in stiva: la maggioranza delle compagnie aeree da la possibilità di catalogare il bagaglio come “fragile”. Questo assicura una cura maggiore da parte del personale, le vostre valige non verranno schiacciate dalle altre e usciranno anche prima sui nastri trasportatori.