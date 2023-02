Si avvicina la Giornata Internazionale della Donna e per l’occasione la travel company digitale Tramundi fornisce un ritratto delle viaggiatrici di oggi. Il tour operator ha, infatti, ha analizzato le prenotazioni negli ultimi 12 mesi per conoscere abitudini e tendenze. E ha così scoperto una dimestichezza con valigie e macchine fotografiche superiore a quella degli uomini. Da sole o in coppia, le donne amano viaggiare tanto che gli acquisti sono superiori a quelli del sesso maschile.

Secondo le rilevazioni, infatti, il 61% delle prenotazioni è gestito da una donna e il 63% del totale dei cosiddetti Solo Travelers è donna. “Per molti secoli partire all’avventura è stato un affare da uomini – spiega Alberto Basso, General Manager di Tramundi – e i viaggi delle donne sono stati mal visti se non addirittura proibiti, in una polarizzazione dei ruoli associati al maschile e al femminile che fa fatica a dissolversi ancora oggi. Eppure, le cose cambiano e le donne mostrano un interesse e una predisposizione all’avventura e alla conoscenza di posti nuovi che appare più evidente rispetto agli uomini, che quando viaggiano solitamente preferiscono la dimensione di coppia o quella di gruppo”.

Foto da Ufficio Stampa

Ma qual è l’identikit della viaggiatrice contemporanea? Ha tra i 35 e i 40 anni e preferisce i viaggi fuori stagione. Febbraio, maggio, ottobre sono i mesi preferiti. Rispetto agli uomini le donne prenotano prima e sono più attente a sconti e promozioni. Per quanto riguarda le spese, in media il range varia dai 1300 e i 1600 euro (voli esclusi), il 10% in meno rispetto al budget maschile. Il viaggio “tipo”, inoltre, è di una settimana nel segno di natura e cultura, con quattro o cinque tappe.

Per quanto riguarda le destinazioni, le donne Solo Travelers amano l’Europa, apprezzando in particolare Italia, Grecia, Spagna e Norvegia. Al di fuori del vecchio continente, invece, le viaggiatrici hanno scelto soprattutto il Medio Oriente (preferiscono più degli uomini la Giordania, meno la Turchia) e il Nord Africa, con il Marocco in testa.

Foto da Ufficio Stampa