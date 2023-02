Eurovision, in viaggio nel Western Australia con i Voyager

I Voyager rappresenteranno l'Australia all'Eurovision con 'Promise': nel video alcuni bellissimi scorci del Western Australia.

Il Western Australia arriverà sul palco dell’Eurovision grazie ai Voyager (originari di Perth). La band rappresenterà infatti l’Australia al 67° Eurovision Song Contest a Liverpool, in Inghilterra, portando l’autentico spirito del Western Australia su questo importante palcoscenico mondiale. La manifestazione europea da sempre approfondisce molto le radici e i luoghi dei suoi partecipanti e, nel caso dei Voyager, il rapporto con i propri territori è fortissimo.



Basti pensare che sono alcuni dei luoghi più iconici del Western Australia a fare da sfondo al videoclip di Promise, la canzone con cui la band si presenterà all’Eurovision a maggio. Il video musicale è stato girato lungo l’epica Coral Coast Highway, mostrando alcuni inconfondibili scorci del famoso lago rosa Hutt Lagoon e della Nature’s Window del Kalbarri National Park, immersa nella luce dorata del tramonto. I versi della canzone, come Hai mai fatto qualcosa di simile prima? o Il cielo diventa rosso all’alba, riflettono le avventure e le esperienze uniche che il Western Australia ha da offrire.



Il cantante e tastierista dei Voyager, Danny Estrin, ha dichiarato che Promise è stata realizzata appositamente per questa occasione. E che non vede l’ora di mostrare le meraviglie del Western Australia ai fan dell’Eurovision di tutto il mondo.

«Abbiamo girato il video musicale sia a Perth che in altre spettacolari zone del Western Australia per mostrare la maestosa bellezza del nostro Stato. Eurovisionation, stiamo arrivando», ha dichiarato Danny.

L’edizione 2023 dell’Eurovision segna l’ottava partecipazione dell’Australia al concorso, ma la prima volta con un gruppo musicale.

I luoghi del videoclip: la Coral Coast

La regione della Coral Coast si sviluppa per oltre 1.100 chilometri a nord di Perth. Affacciata direttamente sull’Oceano Indiano, con spiagge incontaminate, limpide acque turchesi e paesaggi mozzafiato, è considerata un vero e proprio paradiso naturale.

Tra i suoi punti di interesse più suggestivi, troviamo sicuramente alcuni dei luoghi scelti per girare il videoclip di Promise. Tra questi il Kalbarri National Park, una magnifica gola di 80 km scavata dall’azione del fiume Murchison attraverso l’arenaria nel corso di quasi 400 milioni di anni. Qui è possibile godere di un panorama sorprendente dalle piattaforme panoramiche Kalbarri Skywalk, affacciate sulla gola a 100 metri di altezza. Ma anche dall’iconica Nature’s Window, una formazione rocciosa che incornicia una vista spettacolare sul Parco.

Altro fiore all’occhiello della regione il lago rosa Hutt Lagoon, vicino a Port Gregory, noto per gli spettacolari contrasti di colore e le sue incantevoli sfumature di rosa. La Coral Coast ospita altre innumerevoli bellezze naturali. Tra queste le Abrolhos Islands, un gruppo di isole dichiarato parco nazionale nel 2019 situate a circa 60 chilometri dalla costa. Più a nord c’è la barriera corallina di Ningaloo, Patrimonio dell’Umanità, dove fare incontri indimenticabili con la fauna selvatica del luogo, tra cui megattere, squali balena, delfini, mante e tartarughe marine, oltre a 500 specie di pesci colorati che guizzano tra più di 200 specie diverse di coralli.

Foto: Tourism Western Australia