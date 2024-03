Secondo i dati di HomeExchange, in Italia per le vacanze pasquali si opta per lo scambio di case invece che per i pernotti in hotel

Le vacanze pasquali si avvicinano e se state pensando di scappare dalla solita routine quotidiana pur rimanendo in Italia, ci sono un bel po’ di opzioni alla portata di tutti: è infatti in grande aumento lo scambio di case per pernotti tra il 29 marzo e il 1° aprile.

I dati della piattaforma globale leader nello scambio di case HomeExchange sono cristallini: la portata di scambi case prenotati per la Pasqua 2024 ammonta a 3228 pernottamenti previsti. Tradotto in percentuali, il boom si attesta su un +344% rispetto al 2023. Da notare, inoltre, che cresce del +306% anche il volume dei viaggiatori che scelgono l’Italia come meta.

Le maggiori città d’arte – da Roma a Firenze passando per Bologna – conquistano il podio, seguite da Torino e Milano.

Il co-fondatore di HomeExchange Emmanuel Arnauld, ha fatto sapere di essere molto entusiasta “nel vedere numeri così incoraggianti relativi al periodo pasquale. Dopo un inizio anno promettente anche per l’Italia siamo confortati nel constatare che questo trend positivo continua ad avanzare”.

Arnauld ha aggiunto: “In un periodo critico per il mercato immobiliare, HomeExchange preserva l’accesso agli alloggi per i residenti senza incidere sui prezzi delle proprietà. Questo avviene grazie alla promozione degli scambi tra privati anziché degli affitti a breve termine, che potrebbero causare carenza di alloggi e aumento dei canoni di locazione. Questo modello, non a scopo di lucro, evita la commercializzazione e l’accumulo di beni, permettendo un utilizzo più equo e responsabile delle risorse immobiliari. HomeExchange offre un’alternativa inclusiva ed egualitaria per viaggiare, indipendentemente dalle risorse finanziarie di ognuno”.

