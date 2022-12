Visitare l’Italia: i luoghi e i monumenti più amati dai turisti

Quali sono state le tendenze che hanno animato il turismo durante gli ultimi dodici mesi? Ecco tutte le curiosità dalla piattaforma Tiqets.

Da Bolzano a Taormina, passando per Milano, Roma e Napoli. Il turismo è tornato a popolare lo stivale, facendo registrare nel 2022 nuove tendenze nei comportamenti tutte da scoprire. A svelare tutte le curiosità è Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni che ha raccolto e analizzato le scelte degli utenti (italiani e stranieri) nel trimestre settembre-dicembre 2022. Il primo dato che emerge dall’indagine riguarda l’incremento delle vendite dei biglietti, cresciuta addirittura del 112% rispetto al 2021.

Entrando nel dettaglio delle nazionalità che maggiormente amano visitare il nostro paese, Tiqets vede al primo posto i francesi (23,12%). Seguono americani (11,9%), inglesi (11,75%), tedeschi (8,68%) e olandesi (7%). È questa la Top 5 dei turisti stranieri che hanno fatto tappa in Italia durante l’ultimo trimestre del 2022. Questi viaggiatori – racconta Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe e GEPO di Tiqets – apprezzano particolarmente il buon cibo e gli scorci unici che è in grado di offrire”.

Foto da Ufficio Stampa Action Agency

Ma quali sono le attrazioni che prediligono gli stranieri in Italia? “Ovviamente in pole position tra le attrazioni più prenotate troviamo grandissimi nomi”, prosegue Fatone. Tra questi, spiccano Colosseo (33%), Musei Vaticani (22,3%), Basilica di San Pietro (7,65%) e Duomo di Milano (6%)”. Ma ci sono anche Pantheon, il city tour a Roma (con l’app audio guida), il Palazzo del Doge, la Galleria Borghese e gli Uffizi subito dietro. Più nel dettaglio, Colosseo e Musei Vaticani sono la meta prediletta in assoluto dei francesi, seguiti da inglesi (Musei Vaticani) e americani (Colosseo); Colosseo che si conferma al top tra le preferenze anche per tedeschi e olandesi”.

Risultati diversi, invece, per i turisti italiani che tramite Tiqets hanno prenotato un’altra tipologia di attrazioni. “Al primo e al terzo posto del podio troviamo, rispettivamente, il Museo delle Illusioni di Milano (28%) e quello di Roma (10,2%), approdati in Italia relativamente di recente”. Apprezzatissimo, poi, l’Acquario di Genova (18%), da sempre tra le mete del cuore delle famiglie italiane, ma anche il Selfie Museum di Firenze (6%). A seguire, Musei Vaticani (9,5%), Uffizi (7,7%), Colosseo (6,6%) e Duomo di Milano (5,9%)”.

Foto da Ufficio Stampa Action Agency

Gli italiani all’estero

Gli ultimi dati presi in considerazione dall’analisi riguardano i comportamenti dei turisti italiani all’estero dell’ultimo trimestre del 2022. Secondo quando raccolto da Tiqets, la Spagna si conferma la meta più visitata con quasi il 61% delle preferenze. Sagrada Familia (24%), Park Güell (21,5%), Casa Batlló (12%) e Plaça Catalunya (9,3%) sono le attrazioni più amate in assoluto.

Foto da Ufficio Stampa Action Agency

Dopo la Spagna, ecco la Francia (13,5%) con la sua Reggia di Versailles, meta prenotata dal 4,5% dei turisti. Segue il Portogallo (8,45%) e il templio del calcio Camp Nou, prenotato dal 5,5% dei viaggiatori. Infine, l’Olanda (7,2%), dove il parco botanico Keukenhof risulta il preferito di quasi il 7% degli utilizzatori italiani della piattaforma di prenotazione.

“Nonostante un periodo di grande incertezza dal punto di vista geopolitico ed economico, con il rischio di una recessione all’orizzonte, il settore del turismo si è dimostrato nel 2022 estremamente resiliente”, osserva Paolo Fatone. “La chiave per avere successo nel prossimo anno sarà sicuramente da ricercare nell’utilizzo della tecnologia a supporto della cultura. E, più in generale, nel mondo del turismo. In questo senso Tiqets ha sicuramente un punto a suo favore poiché fa dell’applicazione della tecnologia al mondo del turismo uno dei punti di forza nella proposizione di valore sul mercato. L’augurio in tal senso è che il turismo possa ritornare al centro del quotidiano di tutti noi, visto che viaggiare è un po’ una metafora di vita e una parte essenziale di essa!”.

Foto da Ufficio Stampa Action Agency