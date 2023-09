L’estate dei viaggiatori si è rivelata per molti un autentico salasso. Come risparmiare senza rinunciare a un’esperienza al top? Ecco i consigli per settembre di HomeExchange.

Ne abbiamo sentito parlare nel corso dell’estate e non c’è angolo d’Italia che non ne sia stato coinvolto. Il caro vacanze si è fatto ampiamente sentire sul portafogli dei turisti, scoraggiando molto di loro a scegliere il Belpaese come destinazione di viaggio. E chi potrebbe biasimarli? Il 2023, infatti, si sta rivelando a tutti gli effetti un anno nero per le nostre tasche a causa dei prezzi in aumento. Dai voli agli alloggi, fino ai ristoranti e persino al gelato in spiaggia. Così, se la voglia di viaggiare non manca (per quasi otto italiani su dieci il costo del viaggio è il principale driver di acquisto), occorre fare letteralmente i conti con la situazione generale. E trovare soluzioni alternative per risparmiare.

Ad alleggerire la spesa, viene in soccorso HomeExchange, la più grande community di home-swapping al mondo che, non prevedendo scambio di denaro, riduce sensibilmente il costo della vacanza. D’altra parte, sul costo di una vacanza non incide solo l’alloggio, ma anche

il periodo. Ed è per questo che viaggiare fuori stagione permette di risparmiare senza rinunciare al comfort e alla sostenibilità. Da qui, il primo consiglio, organizzare le vacanze subito dopo le settimane più gettonate.

Foto da Ufficio Stampa

Scegliere settembre, infatti, garantisce un’esperienza di viaggio da veri local e beneficiando anche di temperature più miti. Inoltre, le spese giornaliere per pasti, trasporti e servizi risultano essere più contenute. Ecco, allora, le proposte di home-swapping con una selezione di case da sogno fuori dall’Italia in mete straordinarie, bellissime ed economiche.

Ungheria: spesa giornaliera media 64 €

L’appartamento di Eva: un piccolo gioiello

Questo moderno monolocale si trova a pochi passi dal Danubio, da Piazza Vörösmarty e dalla principale via dello shopping, nella zona di Budapest dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Situato in un edificio Bauhaus dei primi del Novecento con uno splendido atrio in marmo, l’appartamento si affaccia su un cortile interno, rendendolo appartato e tranquillo. Grazie ai pavimenti in legno massiccio, alle porte, alle finestre e al balcone francese originali, soggiornando vi sentirete come un abitante del posto.

La casa di Juri: luminosità e stile Art Nouveau

Foto da Ufficio Stampa

L’appartamento di 70 metri quadrati con ascensore di Juri si trova in un edificio storico in stile Art Nouveau nel centro di Budapest. Può ospitare fino a sei persone ed è composto da un’ampia anticamera per scarpe, guardaroba e borse e da una piccola cucina con tutte le attrezzature necessarie. Il proprietario ha voluto arredare l’appartamento secondo lo stile originale dell’edificio, per questo troverete alcuni mobili originali in stile Art Nouveau e antichi e alcune opere di Op-Art. L’appartamento è situato nella zona centrale di Pest, a pochi passi da tutti i luoghi più importanti di Budapest.

L’elegante appartamento di Monika a pochi passi dal Parco del Varosliget

Situato nel cuore della capitale ungherese, questo appartamento di 107 metri quadrati offre un’atmosfera rilassante grazie ad un arredamento moderno e dai colori neutri. Si trova in un quartiere ricco di ristoranti e bar, ma soprattutto in prossimità del Parco del Varosliget, polmone verde di Pest, dove sgorgano le calde acque termali della città.

Turchia: spesa giornaliera media 40 €

L’appartamento colorato di Natalia a Antalya

Questo appartamento si trova in prossimità del fiume ed è situato in una splendida zona circondata da giardini e alberi di aranci. Inoltre, dal balcone è possibile osservare le montagne al tramonto e ogni stanza è dotata di aria condizionata e connessione internet. L’intero appartamento è stato realizzato con grande attenzione per i dettagli che fanno sentire a casa non appena superata la porta d’ingresso.

La villa con piscina di Sibel a Beycik

Foto da Ufficio Stampa

Questa splendida villa immersa nel verde si trova in un villaggio di montagna a soli 20 minuti di auto dalla costa incontaminata. Circondata da un ampio giardino con piscina, la casa è perfetta per sei o otto persone ed è l’ideale per chi cerca pace e tranquillità e un’intensa esperienza di natura pura. L’area circostante costituita da un meraviglioso parco nazionale, offre le migliori condizioni per numerose attività come escursionismo, alpinismo, arrampicata, nuoto, vela, surf, immersioni, canoa, mountain bike e parapendio.

La villa immersa nel verde di Elvan a Ortaca

La meravigliosa villa di 125 metri quadrati di Elvan sorge nella città di Ortaca a circa 20 minuti dall’aeroporto di Dalyan. Distribuita su due piani, è il punto di partenza perfetto per esplorare le fertili zone acquatiche circostanti e il sito archeologico dell’antica Kaunos. Circondata da un ampio spazio verde, la villa è dotata di una piscina privata per godersi un momento di relax da condividere con i propri compagni di viaggio.

Polonia: spesa giornaliera media 66 €

L’appartamento artistico di Uladzislau a Wroclaw

Questo appartamento è grande e ricco di piante, tranquillo e accogliente. L’atmosfera è perfetta per tutti coloro che amano le sistemazioni dallo spirito artistico e creativo, un luogo dove lavorare ma anche rilassarsi. L’appartamento si trova nel centro della parte ‘hipster’ della città ma garantisce silenzio e tranquillità, lontano dal rumore della città. Il quartiere è pieno di caffè, negozi di seconda mano e molti ristoranti anche vegetariani e vegani.

L’accogliente casa di Ania a Cracovia

Questo appartamento in ottima posizione, luminoso e accogliente, è posizionato al primo piano di un nuovo edificio. Lo spazio si compone di due camere da letto, bagno, cucina, loggia e piccolo giardino ed è perfetto anche per coloro che hanno un amico a quattro zampe. Trovandosi a due passi dal centro storico, tutto ciò di cui si ha bisogno è nei dintorni: negozi, servizi, mezzi di trasporto, piste ciclabili e parchi.

La villa nella natura di Sebastian

Foto da Ufficio Stampa

La Villa 124 si trova tra tre montagne a Bystra, Beskidy. Per la ristrutturazione della casa i proprietari si sono ispirati alla natura, allo sport e alle attività all’aperto. Inoltre, hanno preso spunto dal pittore locale Julian Fałat, che ha scoperto Bystra e il suo paesaggio un secolo fa. Bystra e Beskidy offrono luoghi in cui è possibile fare escursioni, correre, pedalare, planare, fare parapendio e molto altro ancora.

Foto da Ufficio Stampa