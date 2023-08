In classifica sorprese assolute con motivazioni che lasciano un po’ senza parole…

L’Italia è il paese più bello del mondo? Noi siamo di parte, ma non possiamo che rispondere assolutamente si. Mare, montagne, città d’arte con patrimoni inestimabili: difficile trovare altrove nel mondo tanta bellezza racchiusa in così pochi (confrontati con altre nazioni) kilometri quadrati. Non a caso l’Italia è anche una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo, che vengono da luoghi lontanissimi per visitare le nostre bellezze.

In questa era di social media e di recensioni online, però, scopriamo che non tutti i turisti sono rimasti folgorati dalle nostre bellezze: analizzando le recensioni online di più di 3000 luoghi di interesse italiani, la piattaforma di formazione online Preply ha stilato la classifica delle 30 attrazioni turistiche che più deludono i visitatori. E le sorprese, ve lo anticipiamo, non mancano.

Le attrazioni più deludenti per i turisti in Italia

Al primo posto fra le attrazioni più deludenti c’è il balcone di Giulietta e Romeo a Verona: il 50% dei visitatori ha trovato le code troppo lunghe per accedere al cortile. Il 47% dei visitatori è invece rimasto molto deluso da Fiabilandia, parco di divertimenti a Rimini: le attrazioni all’interno del parco divertimenti sono considerate vecchie e malandate.

Il 47% dei visitatori ha trovato deludente anche il Parco archeologico della Neapolis, a Siracusa: anche qua, recensioni alla mano, le code e il prezzo del biglietto di entrata non valgono la pena rispetto a quello che c’è da vedere nel parco (ricordiamo che per la quantità e la rilevanza dei suoi monumenti il Parco Archeologico della Neapolis è considerata una delle zone archeologiche più importanti della Sicilia, regione ricchissima di storia, nonché tra le più vaste del Mediterraneo).

Anche Mirabilandia, uno dei parchi di divertimenti più conosciuti del Nord Italia, ha deluso molti visitatori: per il 36%, le code sono troppo lunghe.

Piuttosto shoccante la quinta posizione in classifica: la Scalinata di Trinità dei Monti, un gioiello architettonico incastonato nella splendida Piazza di Spagna a Roma. Per molti turisti la scalinata è troppo affollata ed è impossibile fare foto senza persone sullo sfondo.

Scorrendo il resto della classifica, non mancano altre sorprese: anche il teatro greco di Siracusa è risultato deludente per i turisti, insieme al ponte di Rialto a Venezia, a Ponte Vecchio a Firenze, al Ponte dei Sospiri sempre a Venezia e al Lago Trasimeno, solo per citarne alcuni.

Sicuramente l’affollamento di molte località turistiche è un dato di fatto, soprattutto in alta stagione e gli input dei turisti sono importanti per migliorare sempre: c’è da chiedersi però se un momumento come Trinità dei Monti possa ridursi ad una photo opportunities per Instagram!