La Toscana al centro di un turismo culturale d’eccezione: arte sospesa a Firenze, Carrara apre le sue botteghe e il famoso regista Chelsom anima la Versilia

Brulica di appuntamenti culturali d’eccezione l’inizio della stagione più calda in Toscana: una delle regioni più amate e scelte da italiani e turisti ospiterà infatti una serie di eventi di richiamo internazionale per incentivare il turismo culturale.

In ordine cronologico, l’8 e il 9 giugno sarà il weekend perfetto per visitare Carrara, città creativa Unesco, riconosciuta in tutto il mondo per il suo marmo purissimo, che è stato utilizzato per opere scultoree e architettoniche oramai iconiche.

Toscana, 8-9 giugno: Carrara apre le porte delle sue botteghe artigianali

Michelangelo e Canova ne hanno fatto uso i loro capolavori più grandi, il Duomo di Pisa è stato edificato con marmo proveniente dalla Perla marmorea della Toscana; e ancora l’Arco di Tito al Foro Romano, uno dei monumenti più antichi, il Foro Italico e persino il Campidoglio degli Stati Uniti, sede dei due rami del Congresso.

Carrara Studi Aperti è un’occasione unica per attraversare il centro storico e i paesi a monte – con l’ausilio di visite guidate gratuite – e per conoscere meglio la storia della città, riconosciuta dall’Unesco per le sue tradizioni legate all’arte popolare e all’artigianato.

QUI TUTTI I DETTAGLI DEL WEEKEND TRA ARTIGIANI DI CARRARA

La due giorni di Carrara Studi Aperti vuole riportare alla luce la bellezza delle strade antiche della città, creando dei percorsi artistici con installazioni, performance, pitture, corsi didattici e laboratori che permettano alle persone coinvolte, al pubblico e ai turisti di abbracciare più consapevolmente la storia e le origini del territorio.

Forte dei Marmi 21 giugno -12 luglio: fate un salto in Versilia

Un altro evento molto atteso in Versilia, e per la precisione a Forte dei Marmi – la Saint-Tropez d’Italia –, è l’arrivo di Peter Chelsom, regista di commedie romantiche come “Serendipity” e “Shall we dance”, che non ha mai abbandonato la passione per la fotografia. Dal 22 giugno al 14 luglio espone, per la prima volta, in una personale fotografica, Dream Role, al Fortino Leopoldo I di Forte dei Marmi.

Il regista, in 35 anni di carriera, ha fotografato attori sul set e dietro le quinte, persone comuni immortalate nella loro quotidianità e luoghi della propria infanzia, senza mai dimenticare che dobbiamo coltivare i nostri sogni, ma con uno sguardo ironico. La mostra Dream Role sarà un’occasione per esplorare i sogni nascosti – i ruoli più desiderati ma mai interpretati – da parte di grandi attori nostrani e non, come Gary Oldman.

Firenze, Marsiglia incanta tutti: occhi in su per Suspended Flow

Infine, fino al 31 dicembre 2024 l’arte sospesa di Vincenzo Marsiglia arriva nel capoluogo toscano con Suspended Flow all’interno del Mercato Centare di Firenze. L’artista, che ha inaugurato l’Art Fair di Parigi su Le Champs-Élysées e Arte in Nuvola alla Nuvola di Fuksas di Roma, ha realizzato sculture di luce realizzate in vetro di Murano appese al soffitto e scritte al neon interattive “alimentate” dal passaggio delle persone che vivono il mercato.

A cura di Davide Sarchioni e appositamente ideato per gli spazi dell’imponente architettura in ferro di Giuseppe Mengoni del 1874, “Suspended Flow” si trasforma in un’inedita esperienza tra arte e tecnologia per esprimere la vocazione di un luogo che anima la quotidianità del capoluogo toscano.

Foto via Ufficio Stampa/Shutterstock