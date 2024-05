Nella cittadina toscana il 30% dei residenti sono artisti e/o artigiani: per celebrare questa particolarità Carrara apre le porte delle sue botteghe l’8 e il 9 giugno

Carrara, perla dell’Italia centrale posta sul Mar Ligure ai piedi delle Alpi Apuane, deve la sua fama globale al marmo, di cui è capitale indiscussa. L’oro bianco, come viene chiamato, era conosciuto in tutto il mondo a partire già dall’epoca romana ed ancora oggi è la materia prima più affascinante ed importante per l’arte e l’artigianato internazionale.

Con questo bagaglio storico la città di Carrara, che è stata sede di Biennali e ospita un importante Accademia di Belle Arti, non poteva essere “ordinaria”. Il 30% dei suoi abitanti sono artisti e/o artigiani. Una presenza importante, che si avverte: chi visita Carrara non può non notare la presenza dei tanti laboratori artigiani che fanno parte del tessuto cittadino e che compongono una vera e propria strada dell’arte, che arriva sino al CAP il Centro Arti Plastiche, il nuovo museo di arte contemporanea, allestito nell’ex Convento di San Francesco, dove sono esposte le opere acquisite dalle Biennali Internazionali di Scultura realizzate a Carrara fra il 1957 e il 1973, dalle Biennali del 2006 e del 2010 e dalla mostra “Disegnare il marmo”.

Carrara Studi Aperti 2024: il programma

L’8 e il 9 giugno si celenra la particolarità di questa suggestiva cittadina toscana con la manifestazione Carrara Studi Aperti, organizzata dall’APS sociale “Oltre”. Due giorni ricchi di eventi e di attività, durante i quali i visitatori potranno fisicamente visitare i laboratori artigianali e artistici e partecipare ai percorsi cittadini con installazioni, performance, pitture, corsi didattici e laboratori.

Come nelle precedenti edizioni, il fulcro della manifestazione sarà rappresentato dai percorsi guidati, cui si potrà accedere, a partire dal 20 maggio, tramite prenotazione. Salvo esaurimento posti, sarà possibile iscriversi alle visite anche direttamente nei giorni della manifestazione, sabato 8 e domenica 9, dalle 10:00 alle 14:00. Novità di quest’anno saranno le passeggiate in trekking e in e-bike per poter visitare gli studi in montagna.

Come prenotarsi per gli eventi

Si potrà comunque visitare liberamente tutti gli studi ed atelier durante gli orari di apertura al pubblico ed ottenere una mappa dei laboratori, scaricandola dal sito www.carrarastudiaperti.it o presso l’Info Point Espositivo allestito in via Santa Maria 13F. L’info point è aperto dall’inizio della manifestazione fino alla fine di settembre, in occasione della chiusura di White Carrara.

Dalle ore 20:00 di ogni giornata seguiranno degli eventi collaterali in laboratori, esercizi commerciali e piazze come presentazioni di libri, concerti e performance artistiche, i cui dettagli saranno disponibili più avanti.

Le prenotazioni per le visite via mail a prenotazione@carrarastudiperti.it o via telefono. 379 2905601. dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, da lunedì a venerdì.