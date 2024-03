Tornano le Giornate FAI di Primavera sabato 23 e domenica 24 marzo: un weekend alla scoperta del patrimonio culturale italiano con oltre 750 aperture eccezionali

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 segnano il ritorno delle Giornate FAI di Primavera, l’evento più significativo dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia. Con visite a contributo libero, si apriranno le porte di 750 luoghi speciali in 400 città italiane, offrendo un’opportunità unica di esplorare storie inedite e inaspettate.

Giornate FAI di Primavera: un’occasione per conoscere e tutelare il nostro patrimonio

Le Giornate FAI di Primavera, giunte alla 32° edizione, rappresentano un’occasione imperdibile per immergersi nel ricco patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Dai grandi centri urbani ai pittoreschi borghi, dai monumenti storici a luoghi insoliti e curiosi, queste giornate offrono la possibilità di scoprire un’Italia meno nota, ma altrettanto affascinante. Non dimentichiamo che si tratta di un’opportunità non solo di visita, ma anche per contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio attraverso la sua conoscenza e divulgazione.

In queste speciali occasioni, dunque, Il FAI, con la sua missione di “curare il patrimonio raccontandolo“, apre le porte di 750 luoghi in collaborazione con migliaia di delegati e volontari, tra cui gli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente formati per narrare le meraviglie del loro territorio. Queste giornate offrono un’esperienza unica, con un racconto che intreccia Storia e Natura, monumenti e paesaggi, patrimonio materiale e immateriale.

Non solo per gli appassionati di gite fuori porta e natura, le Giornate FAI di Primavera costituiscono un’occasione di condivisione e collaborazione tra istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, tutti uniti nell’obiettivo comune di conoscere e valorizzare il patrimonio italiano per preservarlo per le generazioni future.

La chiusura della Settimana Rai dedicata ai Beni Culturali in collaborazione con il FAI sottolinea l’importanza di questa iniziativa. Dal 18 al 24 marzo, Rai sarà in prima linea su tutti i suoi canali radiofonici e televisivi, oltre che su RaiPlay, per promuovere la bellezza e la sostenibilità del nostro patrimonio artistico e paesaggistico.

Ecco alcune delle aperture più interessanti durante le Giornate FAI di Primavera

A Roma aprirà in via straordinaria il Ministero dell’Agricoltura e si ammireranno il ricchissimo Parlamentino, con fastose decorazioni liberty, lo studio del Ministro, il Salone di ricevimento e la Biblioteca, che conserva quasi un milione di documenti.

A Milano il pubblico scoprirà la sede di Dolce&Gabbana Beauty, creata nel 2023 negli spazi dell’ex monastero ottocentesco di via Kramer.

A Torino aprirà Palazzo Carpano, già Asinari di San Marzano, dimora nobiliare della seconda metà del Seicento, in passato ritrovo di politici e letterati e storica sede della società Carpano; a Napoli apriranno per gli iscritti FAI il Rettorato e l’Aula Magna storica dell’Università Federico II, in occasione degli 800 anni dalla sua fondazione.

