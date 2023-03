22 grandi artisti dicono la loro su sostenibilità e rapporti umani: non a caso la mostra parte proprio da Berna, perla della Svizzera

Dal 22 marzo al 16 aprile l’Ambasciata Italiana di Berna, Svizzera, ospita in anteprima la mostra collettiva itinerante THIS IS [NOT] THE END con la curatela di Valeria Ribaldi, che offre attraverso 22 immagini, scatti d’autore e installazioni di 12 grandi fotografi e artisti un ritratto stimolante e d’impatto dei temi legati alla sostenibilità, tra denunce sociali e rapporti umani. Ad esporre le loro opere i protagonisti del progetto editoriale IRAE, con la direzione artistica di Angelo Cricchi.

Il progetto è a cura della no profit Yourban2030 guidata da Veronica De Angelis, che con questa mostra inaugura un nuovo ciclo, proseguendo sempre la sua mission di portare all’attenzione del grande pubblico attraverso l’arte i valori ambientali promossi dall’Agenda 2030.

Non sembra un caso che la mostra parta proprio da Berna, una città quasi incantata con la sua allure medievale, un centro storico da cartolina che va girato esclusivamente a piedi e un parco cittadino, il Rosengarten, che è una vera oasi di biodoversità con 220 diversi tipi di rose, 200 varietà di iris e 28 tonalità di rododendri al suo interno.

E nel 2023 non mancano neanche le grandi mostre da ammirare: a partire da THIS IS [NOT] THE END per passare a Paul Klee, Joan Mirò e molte altre.

Yourban2030 ha creato attorno al progetto editoriale IRAE una vera e propria community di artisti, creativi, designer, fotografi per dare valore e raccontare attraverso un altro sguardo le questioni ambientali contemporanee, coinvolgendo direttamente il visitatore/spettatore/lettore in giochi di colori, immagini, visioni e al tempo stesso racconti di un mondo presente, passato, futuro.

Promossa con il supporto dell’Ambasciata d’Italia a Berna, nell’ambito del programma Residenza delle Arti, la mostra vedrà 22 opere di Andreco, Matteo Basilè, Angelo Bellobono, Jordi Bello Tabbi, Nicola Bertellotti, Caimi Piccinni, Paolo Canevari, Tiziana Cera Rosco, Cirkus Vogler, Giacomo Costa, Angelo Cricchi, Michele Guido.

22 Marzo – 16 Aprile 2023. Ambasciata d’Italia a Berna – Elfenstrasse 10, Svizzera