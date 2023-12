Taxi aerei e intelligenza artificiale generativa sono le nuove – imminenti – frontiere nel mercato dei viaggi: cosa ci aspetta in futuro

La recente edizione del report “Meet the Megatrends 2023-2033” di SITA rivela le sfide e le opportunità che caratterizzeranno l’industria dei viaggi nei prossimi anni, con una particolare attenzione all’ascesa dei taxi aerei e all’importante ruolo dell’intelligenza artificiale (IA) generativa.

L’emergere dell’IA generativa nel 2023 ha catalizzato l’attenzione degli aeroporti e delle compagnie aeree, con il 97% dei vettori che sta progettando iniziative per ulteriori sviluppi. Questo trend ha superato persino l’entusiasmo precedente per il metaverso, diventando il nuovo focus dominante nel settore.

Taxi aerei: a che punto siamo?

Parallelamente, la mobilità aerea urbana (UAM) ha suscitato crescente interesse, con i primi voli dei taxi aerei elettrici previsti per il 2024. Ciò ha stimolato investimenti nel settore, proiettandoli da 5 miliardi di dollari nel 2022 a una previsione di 28 miliardi di dollari entro il 2030. Il rapporto SITA “Meet the Megatrends” analizza 12 tendenze chiave, delineando come tecnologia, società, viaggiatori ed economia influenzeranno significativamente il panorama dei viaggi entro il prossimo decennio.

Un cambiamento cruciale identificato è l’utilizzo sempre più diffuso di tecnologie biometriche nel settore aereo. Secondo il rapporto del 2023 Air Transport IT Insights, entro la fine del 2026, l’82% delle compagnie aeree userà identità digitali basate su biometria per l’imbarco, mentre il 67% adotterà tecnologie touchless.

Un altro 50% prevede di utilizzare token singoli. L’IA generativa ha guadagnato terreno rapidamente nel 2023, con l’86% delle compagnie aeree che collabora con partner innovativi in settori come l’apprendimento automatico e la computer vision. Il 47% ha piani di implementazione entro il 2026. Solo il 3% delle compagnie aeree ha dichiarato di non investire in tecnologie IA, evidenziando l’ampio consenso sull’importanza di questa innovazione.

Taxi aerei e IA generativa, la nuova frontiera in fatto di viaggi

In parallelo, i taxi aerei stanno vivendo un’evoluzione rapida.

L’aumento della domanda di rotte a corto raggio, i progressi nelle batterie e nei sistemi di propulsione elettrica stanno alimentando la crescita della mobilità aerea urbana. A Parigi, ad esempio, è in corso la progettazione di un servizio di taxi aerei elettrici che potrebbe essere lanciato durante i Giochi Olimpici del 2024.

Il presidente Europa di SITA, Sergio Colella, ha sottolineato l’entusiasmo nel settore dei viaggi per l’impatto trasformativo delle nuove tecnologie, tra cui l’IA. SITA, con un approccio aperto all’innovazione, collabora con clienti e associazioni del settore per affrontare sfide in modo agile, sfruttando l’immaginazione e il talento interno.

Materiale grafico@Ufficio Stampa