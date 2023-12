Settore deposito bagagli, com’è la situazione in Italia? Il futuro promette bene, mercato in espansione grazie alla digitalizzazione

Il turismo in Italia è da sempre una delle principali fonti di ricchezza per l’economia del paese. Tra le nuove tendenze che stanno guadagnando popolarità, il mercato del deposito bagagli, noto anche come “luggage storage,” ha attirato l’attenzione degli investitori con un valore stimato di 400 milioni di euro, contribuendo al 15% del totale europeo.

Secondo il recente rapporto di Growth Capital, il mercato del luggage storage è in crescita costante, con un potenziale valore di circa 8 miliardi di euro a livello globale, basato su stime accuratamente valutate nel “Luggage Storage – Market Report 2023“.

La significativa opportunità di mercato deriva principalmente dal vasto numero di possibili utenti, stimato intorno al miliardo di viaggiatori all’anno. Ciò è supportato dal notevole aumento del traffico di ricerca online per questo servizio, registrando un impressionante +60% rispetto al periodo pre-Covid.

Radical Storage, una startup italiana, si è affermata come leader indiscusso in Europa, gestendo oltre 3 milioni di bagagli in più di 800 città. Questo successo è attribuibile alla digitalizzazione del servizio, che ha semplificato la vita dei viaggiatori, consentendo loro di prenotare spazi di deposito in luoghi strategici come bar e ristoranti.

Il mercato italiano, grazie all’afflusso di turisti internazionali, rappresenta una fetta significativa di questo settore in crescita, con un valore stimato del 15% del totale europeo, pari – come accennato – a 400 milioni di euro.

I limiti del modello tradizionale

Il tradizionale modello di deposito bagagli offerto dalle stazioni ferroviarie presenta diversi limiti, tra cui la scarsa capillarità e la percezione di scarsa qualità del servizio. Inoltre, la mancanza di informazioni affidabili sulla disponibilità di spazio di deposito e l’impossibilità di prenotare online rappresentano sfide significative per i viaggiatori.

Il ruolo chiave dei digital provider

Gli innovativi digital provider stanno risolvendo queste problematiche, offrendo una copertura territoriale estesa attraverso partnership con attività commerciali locali. Questi provider consentono prenotazioni online a tariffe competitive, accesso 24/7 ai servizi, e forniscono garanzie in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio.

Secondo il rapporto di Growth Capital, Radical Storage si posiziona come leader in Europa, mentre a livello mondiale l’americana Bounce guida la classifica con una presenza in oltre 2.000 città. Altre aziende di spicco includono NannyBag, Stasher, e LuggageHero, ciascuna con caratteristiche uniche e una presenza consolidata in diverse parti del mondo.

Insomma, il mercato del deposito bagagli in Italia è in piena crescita, trainato dall’innovazione digitale e dalla crescente domanda da parte dei viaggiatori. Le startup che abbracciano la digitalizzazione del servizio stanno emergendo come figure chiave in questo settore, creando opportunità per ulteriori sviluppi e investimenti nel futuro.

Foto: Shutterstock