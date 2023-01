Il mondo sottomarino di SpongeBob sbarca al Museum of Dreamers di Milano

Il Museum of Dreamers prolunga l’apertura fino al 27 marzo e regala una nuova esperienza sottomarina con Spongebob. Tutte le informazioni utili.

Elena e Giulia Sella, founder del Museum of Dreamers, regalano una nuova esperienza tutta scoprire negli spazi milanesi. Tra le installazioni – in continua trasformazione – spunta, infatti, il mondo Underwater di SpongeBob, property di Nickelodeon. Dalla scorsa domenica 22 gennaio, dunque, è possibile immergersi nell’universo di SpongeBob SquarePants e incontrare il personaggio in una serie di apparizioni il cui calendario sarà comunicato sulle pagine social del museo e di Nickelodeon Italia.

Tutti gli ospiti del museo possono, dunque, visitare la nuova installazione tra colorate luci al neon e sfere olografiche che regalano la vivacità e l’allegria di SpongeBob. Le sfere e gli originali fiori sono un richiamo all’ambientazione marina di Bikini Bottom, così come la sagoma dell’originale casa a forma di ananas.

Foto da Ufficio Stampa Opinion Leader

Cuore del percorso è la scritta al neon Choose Happiness, con il suo messaggio motivazionale che invita a fare propria la spensieratezza di cui SpongeBob è simbolo. Come è nel DNA del Museum Of Dreamers, i visitatori sono invitati a interagire per entrare nel mondo della serie animata giocando con le sfere, i neon e i simboli di Bikini Bottom. Nato da un’idea del biologo marino e disegnatore americano Stephen Hillenburg, il cartone Spongebob Squarepants ha debuttato su Nickelodeon nel 1999 diventando subito un personaggio amatissimo.

Museum of Dreamers, informazioni utili

Il Museum of Dreamers è una delle location più social con oltre 120mila visite, più di 15 milioni di impression e più di 4 milioni di visualizzazioni su Tik Tok. Proprio grazie a questo grande riscontro da parte del pubblico il museo prolunga il suo periodo di apertura estendendolo sino a lunedì 27 marzo 2023, dando così la possibilità di entrare in questo mondo magico anche ai visitatori di altre città.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria della mostra (Milano, Piazza Cesare Beccaria, angolo via Cesare Beccaria – Duomo) senza costi di prevendita o tramite il sito TicketOne, all’indirizzo www.ticketone.it.

INFO TICKETS:

INTERO 18€

INTERO Weekend e festivi 21€

RIDOTTO (studenti, <25, >65 e disabili) 15€

RIDOTTO weekend e festivi (studenti, <25, >65 e disabili) 18€

FAMIGLIA (2 adulti e 2 ragazzi fino ai 16 anni) 15€ cad.

BAMBINI (0-3) Gratis

BAMBINI (4-10) 12€

BAMBINI (4-10) Weekend e festivi 15€

Foto da Ufficio Stampa Opinion Leader