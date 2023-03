Si chiama set jetting la nuova tendenza viaggi del 2023. Ecco 5 mete ispirate agli Academy Awards 2023 da non perdere.

La notte più glamour del cinema si è appena conclusa con la vittoria a mani basse del super favorito Everything Everywhere All At Once. Il film dei The Daniels si aggiudica 7 statuette su 11 nomination tra cui quelle del miglior film e della miglior regia. Niente Di Nuovo Sul Fronte Occidentale porta a casa 4 statuette su 9 nomination, mentre restano a bocca asciutta Gli spiriti dell’isola, Tàr, The Fabelmans e Elvis.

Che abbiano vinto o meno, tutti i film candidati agli Academy Awards hanno il potere di farci sognare e viaggiare. Se siete alla ricerca di destinazioni da Oscar, eccovi cinque mete consigliate da Skyscanner legate ai film nominati quest’anno. Si chiama set jetting la nuova tendenza viaggi del 2023 che consiste nello scegliere la propria destinazione in base al film o allo show televisivo preferito.

Le mete da Oscar per il set jetting 2023

Irlanda

Iniziamo con le scogliere selvagge e il paesaggio aspro delle isole irlandesi Achill Island e Inishimore, setting del film Gli spiriti dell’isola. L’aeroporto da raggiungere per iniziare questa avventura è quello di Shannon, nella contea di Clare, sulla costa occidentale irlandese. Dall’Italia potete trovare voli andata e ritorno a partire da 37 euro.

Germania

Spostiamoci a Berlino, ambientazione del film drammatico Tàr con protagonista la straordinaria Cate Blanchett. L’attrice, due volte Premio Oscar, interpreta la direttrice d’orchestra e compositrice Lidia Tàr, prima direttrice capo della Filarmonica di Berlino. L’eclettica capitale tedesca è raggiungibile con voli A/R a partire da 61 euro.

Grecia

Restando in Europa, una delle mete imperdibili sono le acque cristalline delle isole greche di Triangle of Sadness. Diverse sono le isole che hanno fatto da scenario a questo film, vincitore della Palma d’Oro allo scorso Festival di Cannes: prima fra tutte l’isola di Evoia e Katakolo. Le offerte per raggiungere la Grecia partono da 23 euro A/R.

USA

Per le ultime due mete da Oscar ci spostiamo dall’altra parte dell’oceano: la trafficata Baia di San Diego con la base militare North Island Naval Air Station sono il set di Top Gun: Maverick. Sole e avventura saranno gli ingredienti principali di questa vacanza (Tom Cruise non è incluso!). Le offerte a/r partono da 506 euro.

Infine per gli amanti del Rock’n’roll e non solo, la meta che fa per voi (e da vedere almeno una volta nella vita), è Memphis, città natale di Elvis Presley, nonché setting del film Elvis di Bad Luhrman. Andata e ritorno a partire da 547 euro.

