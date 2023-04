Il parco divertimenti MagicLand è il primo in Italia a inaugurare una quiet room per i visitatori autistici.

Novità a MagicLand, il Parco Divertimenti più grande del Centro Sud Italia che in collaborazione con ANGSA Lazio inaugura una quiet room. Sarà il primo Parco italiano che metterà a disposizione gratuita dei propri ospiti un ambiente sicuro e rilassante pensato per i visitatori con autismo. Lo spazio promette di ritrovare tranquillità e serenità in caso di problemi legati al sovraccarico sensoriale. Nella quiet room, infatti, è stato realizzato un arredamento specifico per garantire una permanenza in tutta sicurezza prima di proseguire la visita.

“Siamo orgogliosi di essere il primo parco divertimenti italiano ad aver predisposto una quiet room” afferma Guido Zucchi, CEO di MagicLand. “Questo luogo permanente all’interno del parco, la formazione del nostro personale curata da ANGSA Lazio, gli spazi riservati e i protocolli facilmente consultabili sul nostro sito sono frutto di un impegno che il Parco ha costantemente nei confronti dei suoi visitatori. E non può che esser altrimenti per coloro che in alcuni momenti possono averne più bisogno. Speriamo di essere d’esempio per rendere sempre più luoghi facilmente fruibili da persone autistiche. Non solo in occasione di queste giornate di sensibilizzazioni, ma sempre.”

Non solo, per gli ospiti sarà a disposizione un sistema di accoglienza consapevole anche per famiglie e accompagnatori, con personale formato direttamente da ANGSA Lazio. Per usufruire dei servizi, è sufficiente fare richiesta di accredito sul sito ufficiale di MagicLand, che offre anche una guida dedicata con informazioni pratiche per rendere la giornata al parco il più piacevole possibile.

“Abbiamo risposto con estremo favore alla richiesta di MagicLand di collaborare per rendere il Parco accogliente per le persone autistiche” commenta Stefania Stellino, presidente dell’ANGSA Lazio. “Sperando che questo esempio di civiltà sia presto emulato da altri parchi ed in altri ambiti. Ci auguriamo così che prima o poi non si debba più sentire la necessità di una giornata dedicata alla sensibilizzazione. Per le persone autistiche e le loro famiglie il 2 aprile è tutti i giorni”.

Sempre all’interno del Parco chi soffre di disturbi del neurosviluppo può usufruire in totale tranquillità di più di 30 attrazioni grazie al lavoro con il personale di MagicLand. Tra le altre iniziative, si segnala anche la presenza di tavoli riservati presso il ristorante Il Castello che riducono i tempi di attesa. MagicLand, come nessun altro parco divertimenti in Italia, non sarà più solo una passeggiata per i visitatori con disturbi del neurosviluppo, confermando l’impegno per il sociale e per tutti i propri visitatori.

