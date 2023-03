Situata nel cuore del Royal Borough, la penthouse in cui Hugh Grant ha vissuto tra il 2002 e il 2003 è disponibile sul mercato.

La penthouse di Londra in cui visse Hugh Grant è in vendita tramite la Berkshire Hathaway HomeServices (network globale di intermediazione di lusso). L’immobile è in vendita alla modica cifra di 7.950.000 sterline (quasi 9 milioni di euro), ma basta un breve tour di questa comodissima residenza di città per comprendere perché Grant se ne sia innamorato. Si può infatti immaginare che il mix di location, spazi e dotazioni di design ultra-lussuose abbiano fatto breccia nel cuore dell’attore che ha scelto la proprietà come sua dimora agli inizi degli anni 2000, proprio mentre girava Love Actually.

La penthouse, composta da tre camere da letto matrimoniali con bagno interno, si estende per 284 m2. Vanta due terrazze che portano all’area esterna privata, per un totale di 139 m2, abbastanza raro per una casa in South Kensington. A questi si aggiungono viste mozzafiato e terrazza panoramica fornita di solarium coperto e vasca idromassaggio (Jacuzzi), che può ospitare fino a sei persone.

La penthouse di Hugh Grant: terrazze e suite matrimoniali

Le suite matrimoniali sono arricchite da un grande salone semiaperto, cui si accede in maniera diretta tramite l’ascensore, per assicurare un’entrata discreta e sicura. La sala vanta vetrate a tutta parete e porte a scorrimento per avere facile accesso all’esterno e apprezzare in pieno i panorami che circondano la casa. Oltre il salone, la zona pranzo e la cucina conducono alla terrazza che si affaccia a ovest, presumibilmente il fiore all’occhiello di questa proprietà così speciale. Nonostante dalla terrazza si possa godere di una vista spettacolare verso Chelsea, l’impressione è di essere in uno ski village deluxe, con pannellature di legno alpino e verde ben curato.

A breve distanza da Hyde Park, Kensington Palace e alcuni dei più prestigiosi ristoranti e attrazioni di Londra, la residenza si trova in una delle zone più belle e lussuose della città. La posizione di privilegio è, infatti, senza eguali – al settimo piano della Petersham House in Harrington Road – e permette di godere delle iconiche vedute di Londra, dal Tamigi alla Battersea Power Station.

Per acquistare una casa in questa zona centralissima della capitale britannica, il prezzo medio si aggira intorno ai 2.4 milioni di sterline. Per mantenere un buono stile di vita nel quartiere Kensington and Chelsea è invece necessario un reddito familiare di circa 540 mila sterline.

Certo la penthouse in questione rappresenta un gioiello della zona: Hugh Grant acquistò l’attico per £3.250.000, rivendendolo poi per £3.5 milioni. Dopo la permanenza dell’attore, fino al 2003, la proprietà era stata venduta una prima volta. Rientrò poi nel mercato immobiliare di lusso nel 2019 e, successivamente, nel 2021.

Foto: Omnicom