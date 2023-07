Per chi si appresta a vivere il primo viaggio in camper, ci sono alcune cose che è meglio sapere: tutte le informazioni utili.

C’è sempre una prima volta e gli amanti dei viaggi in camper lo sanno bene. Autentica filosofia di vita oltre che di viaggio, la camperlife sta appassionando un numero sempre maggiore di persone. Flessibile, comodo e libero sono, del resto, gli aggettivi più frequentemente utilizzati per descrivere un itinerario on the road. Perché, se davvero quello che conta è godersi il viaggio, non c’è mezzo migliore del camper o del caravan che in più garantisce tutto il confort di una casa.

Tuttavia, chi intende approcciarsi a questo tipo di vacanza – ma anche chi la pratica già – dovrebbe tenere a mente alcune indicazioni fondamentali. L’Associazione Produttori Camper e Caravan si mette al fianco di coloro che scelgono il lusso della vita on the road, fornendo dei consigli che renderanno l’esperienza ancora più piacevole.

Foto Shutterstock

Rispetta l’ambiente, rallenta i ritmi e accogli l’imprevisto

Il primo mantra da ricordare è ‘sii consapevole dell’ambiente’. Durante il viaggio in camper, è importante mantenere un atteggiamento rispettoso verso l’ambiente circostante. È bene, quindi, scegliere aree di sosta attrezzate e campeggi che promuovono pratiche ecocompatibili e responsabili. Impegnarsi nel proprio piccolo ad essere viaggiatori rispettosi del luogo in cui ci si trova è vitale per la conservazione della natura e per il benessere di tutti.

E per gustarsi ogni momento, il segreto è rallentare il ritmo per vivere il percorso con i propri tempi, senza pressioni. La vera ricchezza di un viaggio on the road è poter dedicare il tempo necessario a esplorare i luoghi che si incontrano. È fermarsi in punti panoramici, prendersi il tempo di fare una passeggiata, rilassarsi immergendosi nella natura in vari momenti della giornata. Se si pensa a un itinerario preciso, ci si può anche concedere di non rispettarne tutti i passaggi e godersi i dettagli.

Inoltre, occorre tenere sempre a mente che nonostante la pianificazione accurata, tutti i tipi di viaggi possono offrire incontri e situazioni impreviste. Tuttavia potrebbe rivelarsi meglio del previsto: scoprire luoghi nascosti, fare incontri sorprendenti o affrontare nuove sfide fanno parte dell’avventura e rendono il viaggio ancor più memorabile.

Informati e resta connesso con la community

Viaggiare con un veicolo ricreazionale permette anche di apprezzare completamente la cultura e le tradizioni locali anche grazie alle interazioni con le persone del luogo. Perché, allora, non esplorare i mercati locali, assaporare la cucina regionale e visitare i luoghi storici? Sarà un vero arricchimento personale a patto che ci si informi con anticipo in merito alle normative in vigore per non avere brutte sorprese.

Foto Shutterstock

La conoscenza delle normative in termini di viaggi itineranti è, infatti, fondamentale per avere un’esperienza tranquilla. Ogni destinazione ha le proprie regolamentazioni riguardo soste, parcheggi, velocità. In alcuni luoghi la sosta libera è concessa, in altri è vietata. Inoltre sapere dove fermarsi per la notte in anticipo è un grande vantaggio. Così come ricercare le aree di sosta attrezzate in base alle proprie esigenze.

Infine, muoversi in camper o caravan offre l’opportunità di entrare a far parte di una vivace community di appassionati. Sfruttare i social media e le piattaforme online dedicate ai camperisti per connettersi con altre persone che condividono questa passione è funzionale e può davvero aiutare nella pianificazione del viaggio. Scambiare consigli, storie di viaggio e suggerimenti online, partecipare a raduni e ad eventi permette di incontrare persone che condividono la stessa passione e creare nuove amicizie, oltre che cogliere spunti e consigli utili.

APC è da sempre impegnata a fornire informazioni e risorse per aiutare i viaggiatori a sfruttare al massimo l’esperienza del viaggio on the road. Che si tratti di una nuova avventura o di un cambio vita, questi tips non troppo scontati garantiscono un viaggio in camper indimenticabile e pieno di emozioni. Preparati, esplora e abbraccia l’avventura che la camperlife può offrire

Foto da Ufficio Stampa / Shutterstock