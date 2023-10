A Crodo, in Piemonte, si preparano per ospitare la 9° edizione di “Presepi sull’Acqua”, dal 2 dicembre 2023

Dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, Crodo e le sue frazioni si preparano ad accogliere la nona edizione di “Presepi sull’Acqua”. Questo evento natalizio unico nel suo genere, situato nella suggestiva Valle Antigorio, offre un percorso all’aperto tra fontane, ruscelli e antichi lavatoi.

In quest’occasione speciale, i visitatori ammireranno nuove installazioni artigianali di presepi, realizzate da una squadra di volontari che lavorano instancabilmente per settimane per creare opere d’arte che raccontino la Natività in modo tradizionale ma anche sperimentale, con un tocco creativo unico.

MILANO ACCOGLIE IL VILLAGGIO DI NATALE AL CARROPONTE: TUTTE LE INFO

Presepi sull’acqua, la magia del Natale fa tappa a Crodo (Piemonte)

Un aspetto distintivo di “Presepi sull’Acqua” è l’uso, neanche a dirlo, dell’elemento acquatico. Questo territorio alpino, dove l’acqua riveste un ruolo fondamentale sia nell’industria idroelettrica che nella produzione di bevande, diventa la cornice naturale per valorizzare e rendere unici i presepi di Crodo e delle sue affascinanti frazioni.

Negli anni, l’evento è diventato una tradizione che attrae decine di migliaia di visitatori da tutta Italia. L’edizione di quest’anno è fortemente sostenuta dal Comune di Crodo, con la passione dei suoi organizzatori e la collaborazione dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola.

Tutti i dettagli, compreso il programma delle escursioni guidate, saranno presto disponibili sul sito www.crodoeventi.it. È inoltre possibile ottenere informazioni presso l’info point, aperto tutti i giorni (ad eccezione del 25 e 26 dicembre 2023 e del 1° gennaio 2024), dove verrà distribuita una mappa completa dell’evento.

Il percorso di “Presepi sull’Acqua” attraversa le strade, i sentieri e le mulattiere che si snodano dai 500 metri di Crodo ai 1200 metri dell’Alpe Foppiano, offrendo un’esperienza magica sia di giorno che di notte, quando le luci dei presepi rendono il cammino ancora più suggestivo.

Tra escursioni e prelibatezze locali, Crodo ha tanto da offrire

Inoltre, chi visiterà Crodo, avrà l’opportunità di scoprire le bellezze naturali della Valle Antigorio e le delizie gastronomiche locali, come formaggi d’alpeggio, prodotti da forno, erbe officinali e salumi di alta qualità. Strutture ricettive accoglienti, centri benessere e il vicino polo termale di Premia completano l’offerta di questa splendida valle nel nord del Piemonte.

Il percorso può essere fatto a piedi (per i più energici) o in auto, con ulteriori tratti da coprire a piedi attraverso borghi e frazioni, in una vera e propria “caccia al presepe”. Escursioni guidate con naturalisti locali e minibus sono anche a disposizione per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

ABBADIA SAN SALVATORE, ECCO PERCHÈ SI CHIAMA “CITTÀ DELLE FIACCOLE”: LA TRADIZIONE MILLENARIA

Per semplificare la visita, è disponibile una webapp sul sito ufficiale https://crodoeventi.it/itinerari/. Questa app fornisce informazioni sui presepi, mappe e audioguide geolocalizzate per esplorare il territorio e scoprire la storia dei luoghi di interesse.

Materiale: Ufficio Stampa Presepi sull’acqua