Dal 28 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, i Pokémon verranno mostrati sotto una luce tutta nuova al Museo Van Gogh di Amsterdam.

I Pokémon invadono il Museo Van Gogh di Amsterdam! Pokémon e il Museo Van Gogh hanno infatti stretto una collaborazione ufficiale in occasione del cinquantesimo anniversario del museo, con l’obiettivo di introdurre le opere di Vincent van Gogh a un nuovo pubblico. Questa partnership nasce dall’idea che tra le opere di Vincent van Gogh e il mondo Pokémon ci sia una profonda connessione: entrambi sono infatti influenzati dall’arte e dalla cultura giapponese.

Vincent van Gogh, noto per il suo stile artistico distintivo, fu di fatto profondamente influenzato dalle stampe giapponesi, che ebbero un impatto significativo sulla sua arte e sulla sua percezione del mondo. In una lettera indirizzata al fratello Theo nel settembre 1888, il pittore scrisse: «E non sarebbe possibile studiare l’arte giapponese, credo, senza diventare molto più sereni e felici. Ci fa tornare alla natura, nonostante la nostra educazione e il nostro lavoro in un mondo di convenzioni».

Pokémon x Van Gogh Museum: tutti i dettagli

Emilie Gordenker, direttore generale del Museo Van Gogh, ha condiviso il suo entusiasmo per questa collaborazione unica, sottolineando come essa possa contribuire a introdurre l’arte e la storia di Vincent van Gogh a una nuova generazione in modo innovativo. Il Museo Van Gogh e The Pokémon Company International hanno messo insieme il loro vasto bagaglio educativo per creare un’esperienza speciale per bambini, tutori e visitatori del museo, con l’obiettivo di rendere l’arte di Van Gogh più accessibile e coinvolgente per tutti.

Tra le attività che sarà possibile svolgere al Museo c’è la guida video su come disegnare Pikachu e l’attività A Pokémon Adventure. L’esposizione – dal titolo Pokémon at the Van Gogh Museum – la troverete invece al piano 1 presso la collezione permanente del museo (nell’edificio principale Rietveldgebouw): si tratta di sei dipinti creati da artisti di The Pokémon Company. Tra questi sarà possibile ammirare Pikachu in un’opera ispirata all’Autoritratto con cappello di feltro grigio (1887), Sunflora nascosto in una variante del famoso quadro Girasoli (1889) e Snorlax e Munchlax che si rilassano in una creazione ispirata alla Camera da letto (1888).

La collaborazione tra Pokémon e il Museo Van Gogh prevede una serie di installazioni speciali che saranno accessibili al pubblico dal 28 settembre 2023 al 7 gennaio 2024. Per partecipare a queste attività, sarà necessario acquistare un biglietto d’ingresso al museo in anticipo, esclusivamente online. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria per esplorare l’arte di Van Gogh attraverso un nuovo prisma e per scoprire il legame profondo tra l’arte, la cultura giapponese e il mondo Pokémon.