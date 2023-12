Il Perù riceve due riconoscimenti di spicco ai World Travel Awards 2023 distinguendosi per la diversità culturale e l’offerta gastronomica

Il Perù, celebre per la sua ricchezza culturale e gastronomica, si è affermato come leader mondiale in entrambi i segmenti, ottenendo prestigiosi riconoscimenti ai World Travel Awards 2023. Questi premi, considerati gli “Oscar del turismo,” sono il frutto dell’impegno collettivo dei peruviani nel promuovere la diversità unica del paese.

Destinazione culturale di eccellenza

Il Perù ha ricevuto, infatti, l’onore di essere nominato per la 5° volta consecutiva come la principale destinazione culturale del mondo. Questo riconoscimento ha visto il Perù superare concorrenti di spicco come la Cambogia, Cuba e la Spagna. Spicca la diversità culturale come un patrimonio unico, soprattutto in confronto con altre destinazioni rinomate.

Il Perù e i suoi punti di forza: gastronomia ineguagliabile

Non solo il Perù è un faro culturale, ma è anche una mecca gastronomica, vincendo addirittura per l’11° volta il premio come migliore destinazione gastronomica. Il paese ha superato 15 concorrenti di rilievo, tra cui Argentina, Colombia, Italia e Giappone e questo award sottolinea l’eccezionale qualità della cucina peruviana, un connubio di sapori unici e tradizioni culinarie radicate nella storia.

Prospettive future per il Perù

La Presidente di PROMPERÚ, Angelica Matsuda, ha condiviso il suo orgoglio e la sua soddisfazione per questi risultati. Ha rimarcato che questi premi non sono solo il riflesso dell’eccellenza individuale, ma rappresentano anche uno stimolo per continuare a promuovere la ricca offerta turistica del Perù. I successi indicano chiaramente l’impegno del paese nell’ambito dell’ospitalità e nella preservazione delle sue tradizioni culturali e culinarie.

Riconoscimenti Regionali

Oltre ai riconoscimenti mondiali, il Perù ha brillato anche a livello regionale ai World Travel Awards. Il paese è stato insignito dei titoli di “Migliore destinazione culinaria del Sud America,” “Migliore destinazione culturale del Sud America,” e “Migliore destinazione leader del Sud America.” Machupicchu, con la sua storia e bellezza unica, è stata elogiata come la “Migliore attrazione turistica del Sud America.”

Materiale video fornito da PromPerù via Ufficio Stampa