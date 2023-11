Perù in autunno, il momento perfetto per immergersi in un viaggio all’insegna dell’avventura, del buon cibo e della natura.

Mentre l’autunno fa la sua comparsa con temperature più fresche e piogge sparse, molti stanno pianificando una fuga dal clima uggioso in cerca di destinazioni calde: per gli amanti di storia e natura, il Perù è una scelta perfetta, soprattutto in questo periodo. Questa stagione rappresenta il momento ideale per esplorare le meraviglie di questo affascinante paese in Sud America, che regala una ricca eredità di antiche civiltà, straordinaria biodiversità, un paradiso gastronomico e opportunità di avventura.

Lambayeque: terra di Re e piramidi

La regione di Lambayeque, nel Perù settentrionale, è stata governata da grandi re tra il I e il VI secolo d.C. e conserva numerosi siti archeologici di grande valore come Sicán, Túcume e Chotuna. Uno dei tesori culturali più significativi è la tomba del Signore di Sipán, uno dei personaggi più potenti dell’antico Perù, i cui reperti sono esposti nel Museo delle Tombe dei Re. La regione offre anche belle spiagge come Pimentel e opportunità di immersione nella natura con la Riserva Ecologica di Chaparrí e altre destinazioni.

Arequipa: canyon e riserve naturali

Arequipa, una regione nel sud del Perù, è famosa per il suo profondo Canyon del Colca e la città di Arequipa, con la sua architettura unica in pietra sillar. Il Canyon del Colca è il secondo più profondo al mondo e offre spettacolari paesaggi. La regione ospita anche la Riserva Nazionale di Salinas e Aguada Blanca, una vasta area naturale ricca di fauna e flora. Vicino a Arequipa, si trova il Complesso Archeologico di Toro Muerto, con migliaia di petroglifi incisi, mentre il Parco Giurassico di Querullpa conserva impronte di dinosauri e fossili.

Perù in autunno, la Libertad e le sue antiche civiltà

Nella regione de La Libertad, a nord-ovest del Perù, sono conservate numerose tracce di antiche civiltà. Chan Chan è la più grande città di fango dell’America pre-ispanica, mentre i Templi del Sole e della Luna, noti come Huacas de Moche, sono importanti centri cerimoniali del regno Moche. La capitale, Trujillo, rivela un’architettura coloniale e repubblicana, musei e una vivace scena culturale.

Ica: qui vale un’esperienze nel deserto

Ica, situata vicino a Lima, è prevalentemente desertica ma dona esperienze uniche. Si possono visitare le Isole Ballestas e il Parco Nazionale di Paracas per ammirare la fauna marina e gli enigmatici geoglifi di Nasca, riflessi dal cielo. La Riserva Nazionale di Paracas è nota per la presenza di leoni marini, pinguini di Humboldt e fenicotteri. In questa regione, è possibile esplorare l’oasi di Huacachina, fare un tour in 4×4 sulle dune, o visitare rinomate cantine vinicole.

