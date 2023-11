Natale in Puglia: Fasano si trasforma in una giungla urbana con oltre 50 installazioni luminose giganti raffiguranti animali per festeggiare i 50 anni dello Zoosafari

Il Natale a Fasano, nella suggestiva provincia di Brindisi in Puglia, si veste di magia grazie a una straordinaria esposizione di sculture luminose a tema ‘animali‘. Questo evento unico, parte del progetto “The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano“, celebra appunto il 50º anniversario del più grande parco zoologico del Paese e il secondo in Europa, con oltre 50 installazioni luminose giganti che trasformeranno il centro storico in una vera e propria giungla urbana.

Il progetto, intitolato “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals“, è un’iniziativa del Comune di Fasano, ideata da Euforica Aps e realizzata da Paulicelli Srl SB, azienda specializzata nella progettazione e installazione di luminarie artistiche. La collaborazione con il Ministero del Turismo, la Regione Puglia, lo Zoosafari di Fasano e la sezione pugliese dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti rende questo evento non solo spettacolare, ma anche inclusivo.

Dal 18 novembre al 13 febbraio 2024, i visitatori potranno sperimentare un percorso completamente gratuito tra le sculture luminose di orsi polari, pinguini, gorilla, elefanti, leoni e molte altre specie animali. L’inaugurazione dell’iniziativa, con l’accensione delle luci avverrà il il 18 novembre e sarà celebrata con uno spettacolo di danza, musiche e fuochi, dando il via a una festa che illuminerà il cuore della città.

L’albero di Natale unico in tutta la Puglia

In Piazza Ciaia, il centro cittadino ospiterà un albero di Natale alto 16 metri, anch’esso decorato con luminarie a forma di animali. Questa installazione unica, realizzata con lampadine Led a basso consumo energetico, offrirà a visitatori di tutte le età un’esperienza indimenticabile, avvolgendoli nell’atmosfera magica del Natale.

Oltre alle luminarie tradizionali, le facciate delle principali chiese di Fasano ospiteranno proiezioni di opere di arte sacra legate al mondo degli animali. Dai volatili di “Storie di San Francesco – Predica agli Uccelli” di Giotto alle rappresentazioni dell’Arca di Noè in diverse miniature medievali, si aprirà uno spettacolo visivo unico e coinvolgente.

Accessibilità e inclusività: sono queste le due parole d’ordine

Il progetto si impegna per l’accessibilità, proponendo quadri tattili delle opere proiettate, modellini 3D delle sculture luminose e descrizioni-audio multilingue per rendere l’esperienza accessibile anche a ciechi e ipovedenti.

6 mesi di iniziative per lo ZooSafari

L’iniziativa “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals” fa parte di un progetto più ampio che celebra, come anticipato, i 50 anni dello ZooSafari di Fasano con una programmazione culturale di circa 6 mesi. Questa comprende eventi culturali e artistici, progetti didattici per le scuole primarie del territorio e una conferenza-studio a tema zoologico.

Per maggiori informazioni e il programma degli eventi, visita il sito https://www.theworldofanimals.it/. Per le giornate di apertura dello Zoosafari di Fasano durante le festività natalizie, consulta il sito https://zoosafari.it/

Materiale foto: Ufficio Stampa/Shutterstock