Trieste accoglie il Natale all’insegna della cultura, di tanto divertimento e di tradizioni antiche: gli appuntamenti più belli

Antiche usanze e atmosfere incantate si mescolano a Trieste per accogliere con gioia il periodo più atteso dell’anno: il Natale. Mercatini artigianali, spettacoli dal vivo, note musicali e momenti di allegria si intrecciano con mostre e performance teatrali, animando la città dall’inizio di dicembre fino a metà gennaio 2024, compreso il Capodanno Greco-Ortodosso.

Natale a Trieste: i mercatini da visitare

I tradizionali Mercatini Natalizi, ispirati ai mercati dell’Europa Centrale, trasporteranno l’incanto natalizio da piazza Sant’Antonio e piazza della Borsa, via Ponchielli e via delle Torri, dall’8 dicembre al 7 gennaio 2024. Circa 60 caratteristiche casette di legno ospiteranno svariati espositori che offriranno decorazioni, ornamenti, manufatti artigianali e una varietà di prelibatezze gastronomiche.

Il 2 dicembre, gli amanti del gusto potranno deliziarsi con le specialità locali al Mercatino dal Carso, all’interno del Mercato coperto di Trieste. Per gli acquisti natalizi originali, il Barbacan Produce, un evento che si tiene quattro volte l’anno, rappresenta un appuntamento imperdibile. L’edizione natalizia si terrà il 10 dicembre in Piazza Barbacan e nei dintorni.

Eventi religiosi con Natale Sub

Trieste, con le sue molteplici anime, sarà teatro di celebrazioni religiose e rievocazioni antiche che si fondono armoniosamente. Un evento religioso unico in Europa è il Natale Sub, il 23 dicembre, che celebra la Santa Messa prima in superficie e successivamente sott’acqua. Don Francesco Pesce, subacqueo brevettato Fipsas, immergerà nella campana subacquea a -5 metri per leggere l’omelia e una preghiera commemorativa dei caduti del mare.

Trieste, sin dai tempi dell’Impero Asburgico, si distingue per la coesistenza di diversi riti religiosi. La comunità greco-ortodossa, ad esempio, celebra la Teofania il 6 gennaio con il lancio della croce nelle acque del mare, seguito dalla benedizione delle acque e dalla processione.

Altro evento storico è la discesa della Befana nella Grotta Gigante il 6 gennaio 2024, un momento amato dai bambini che attrae centinaia di spettatori.

Trieste a Natale si trasforma

Durante il periodo natalizio, la città si illumina di luci e colori grazie alle decorazioni, divenute parte integrante dell’identità invernale di Trieste. Le luminarie sospese e i 24 abeti tradizionali in Piazza Unità d’Italia trasformeranno le strade in un’atmosfera magica. La stella cometa, compagna ormai consolidata del Natale a Trieste, aggiungerà un tocco di luminosità all’incantevole cornice della piazza.

La pista di pattinaggio tornerà nella storica piazza Ponterosso, diventata un punto di riferimento per il divertimento e il relax. La città si riempirà di musica natalizia in Piazza Unità d’Italia e in piazza della Borsa, creando uno spettacolo immersivo di luci, colori e magia accompagnato da un repertorio che spazia dai classici agli evergreen più moderni.

Infine, per accogliere il nuovo anno, Piazza Unità d’Italia sarà il palcoscenico di musica dal vivo e fuochi d’artificio nella notte del 31 dicembre.

Cultura: mostre da non perdere a Trieste

Natale a Trieste è anche sinonimo di cultura. La mostra dedicata a Antonio Ligabue al Museo Revoltella, aperta fino al 18 febbraio 2024, offre una panoramica sul genio creativo dell’artista italiano del ‘900. Il concerto del 22 dicembre al Teatro Verdi, dedicato al “Centenario della Coscienza di Zeno,” presenta un programma eclettico che spazia da Giulio Viozzi a Schumann con Massimo Gon al pianoforte, fino al Titan di Mahler.

Dal 21 dicembre, nelle Scuderie del Castello di Miramare, si terrà la mostra “Kosmos. Il veliero della conoscenza,” esplorando la storia della nave Novara partita da Trieste nel 1857 per un viaggio alla scoperta di cinque continenti.

Foto@Fabrice Gallina via Ufficio Stampa