Sono tante le novità che il primo parco a tema cinematografico d’Italia ha in serbo per la stagione 2023 appena inaugurata. Tutti i dettagli.

Il primo parco a tema cinematografico d’Italia riapre i battenti e promette una stagione 2023 con più di una novità. I visitatori del primo weekend hanno già avuto modo di conoscere la nuova mascotte Movyola e vivere un’esperienza galattica su Marte grazie all’inedita attrazione Antares Interstellar Space Lines. Movieland – The Hollywood Park, parte di CanevaWorld Resort, ha tagliato il nastro della sua ventesima stagione il 1° aprile alla presenza del CEO Fabio Amicabile e con ospite la cantante Chiara Grispo che ha interpretato il brano Wanna Be A Star.

Perché non c’è festa senza colonna sonora celebrativa, e la canzone è stata creato proprio per quest’occasione. “Movieland, oltre a rappresentare la mia infanzia, mi ha insegnato a sognare”, spiega Grispo. “Ogni volta che varco quel portale ho l’impressione che anche l’impossibile possa diventare possibile!”. Il parco si conferma un unicum nel panorama del divertimento italiano e non solo, dimostrato anche dal successo del primo weekend.

Foto da Ufficio Stampa

L’apertura, infatti, ha registrato un numero di persone superiore del 30% rispetto a quanto atteso. Merito anche di un prestigio maturato in vent’anni di storia che verranno celebrati grazie a numerose iniziative a suon di attrazioni, spettacoli, decorazioni ed eventi speciali.

Ad accogliere i visitatori, insieme al simpatico alieno Movy, la ne-fidanzata Movyola condotta sul sul pianeta terra da Antares Interstellar Space Lines. Si tratta di una sorprendente simulazione dell’assenza di gravità a bordo di un’astronave con destinazione Marte. Ma vediamo nel dettaglio le novità 2023 di Movieland – The Hollywood Park, che

Le novità della stagione 2023

Partiamo proprio dall’esperienza galattica di Antares Interstellar Space Lines, prima compagnia interstellare all’interno dello spazioporto di Movieland. I visitatori potranno salire a bordo di un’astronave alla volta del pianeta rosso, Marte, per vivere la simulazione dell’assenza di gravità e accelerazioni fino a 3 volte la forza di gravità. Novità anche nella ristorazione con Daytona, primo del parco con servizio al tavolo interamente a tema racing movies. Daytona è la perfetta interpretazione dello spirito cinematografico di Movieland e porta con sé una nuova esperienza culinaria ambientata nel mondo delle corse automobilistiche.

Foto da Ufficio Stampa

In calendario anche numerosi eventi speciali, a partire dal Movieland Pride che raddoppia le date. Sabato 20 e domenica 21 maggio, i visitatori avranno la possibilità di immergersi in una festa dall’atmosfera magica che avrà lo scopo di celebrare i valori del rispetto di ogni essere umano, nella sua unicità. E ancora, il 17 e 18 giugno Movieland ospiterà Movieland Cosplayer Celebration, raduno Cosplay By Think Comics dedicato ai Cosplayer e ai loro costumi.

Infine, il 1° luglio – giorno del ventesimo compleanno del parco – è in programma Happy Birthday Movieland. Tantissime sorprese, show e attrazioni per una giornata di festa nel mondo del cinema.

Foto da Ufficio Stampa