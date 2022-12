Christmas Village, a Milano il Natale Disney è anche solidale

Visitabile gratuitamente fino all’8 gennaio, lo speciale Christmas Village allestito da Disney a CityLife sostiene Make-A-Wish®. Info e orari.

A Milano c’è un angolo di magia che si è acceso grazie a The Walt Disney Company Italia e all’Albero dei Desideri – Disney per Make-A-Wish® all’interno del Christmas Village presso CityLife Shopping District in piazza Tre Torri. Per la prima volta Disney Italia realizza un evento di lunga durata nella città di Milano, trasformando la campagna Una famiglia, infinite emozioni in un villaggio natalizio. Visitabile gratuitamente, lo speciale villaggio delle feste è aperto fino all’8 gennaio per regalare a bambini e adulti momenti di gioia in compagnia dei Personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars più amati.

Foto da Ufficio Stampa Disney Italia

L’iniziativa aderisce al progetto promosso dal Comune di Milano Il Natale degli Alberi e propone un’area dedicata a Make-A-Wish® Italia, partner di beneficenza di lunga data di Disney. Tutti coloro che sosterranno l’associazione con una piccola donazione, riceveranno dalla Onlus la pallina natalizia “Grow Your Wish”. Al suo interno, dei semi da piantare come simbolo per dimostrare ai bambini quanto sia importante coltivare sogni e desideri. Esattamente come fa Make-A-Wish®, più di 40 anni impegnata a esaudire i desideri delle bambine e dei bambini affetti da gravi patologie.

Esteso su una superficie di quasi 500 mq, il Christmas Village è composto da cinque aree tematiche completamente coperte. Oltre a quella dedicata a Make-A-Wish®, ve ne sono altre quattro ispirate ognuna ad una diversa Franchise Disney. E l’atmosfera festiva prosegue negli spazi interni del CityLife Shopping District, dove gli ospiti troveranno ulteriori installazioni personalizzate e un’area destinata al gioco per tutta la famiglia.

Le aree del ‘Christmas Village’ al Citylife Shopping District

Il percorso del Christmas Village è suddiviso in una serie di attività dedicate alle famiglie e include le seguenti installazioni:

AREA DISNEY – Craft Lab e riuso

Età consigliata: prescolare

Laboratori manuali pensati per coinvolgere i più piccoli, permettendo loro di disegnare, colorare e decorare fogli e cartoncini, per poi portare a casa le proprie creazioni. Le attività previste sono di due tipologie: una è dedicata al Coloring, mentre nella sezione Craft Lab i bambini possono divertirsi a comporre delle palline di Natale ispirate a Topolino e Minnie o a ritagliare dei fiocchi di neve in puro stile Frozen da appendere al proprio albero di Natale. Inoltre, per ricreare la magica atmosfera natalizia tra le mani di ciascun bimbo, si potranno creare delle Boules de Neige per far cadere soffici fiocchi di neve sui Personaggi Disney.

Foto da Ufficio Stampa Disney Italia

AREA PIXAR – In orbita sulla stazione spaziale

Età consigliata per l’utilizzo dei visori: da 12 anni

Esperienza immersiva grazie alla realtà virtuale per far rivivere ai bambini le sensazioni che gli astronauti vivono in orbita: “passeggiare sulla luna” sarà possibile! L’attività è corredata da spiegazioni su costellazioni, pianeti e assenza di gravità con il supporto di uno schermo video. Al termine, i bambini potranno anche giocare circondati da stelle e pianeti, esplorando l’universo come veri astronauti grazie alla parte ludica ispirata al celebre ranger spaziale Buzz Lightyear, protagonista del film Disney e Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz. Inoltre, direttamente dal film Monster&Co è comparsa anche la porta che permette ai mostri di entrare nelle camere da letto dei bambini e spaventarli. Mike Wazowski e Sullivan sono già in posa: ecco la photo location più amata dai piccoli!

AREA MARVEL – Robotica

Età consigliata: per tutta la famiglia

Una piccola postazione con elementi robotici creati con materiali da riciclo come lattine e cd usati per spiegare ai bambini come anche la tecnologia debba rispettare l’equilibrio del pianeta. Gli amanti dei social si divertiranno a scattare una foto panoramica a 360° in compagnia degli Avengers, mentre i più piccoli potranno colorare il proprio super eroe preferito.

AREA STAR WARS – Fulmini, cristalli e spade laser

Età consigliata: dai 6 anni

Area personalizzata con sfere al plasma e cristalli colorati per parlare in maniera semplice e divertente dell’energia e della forza scaturita dai fulmini. I bimbi potranno anche usare le spade laser dei Jedi per imparare le mosse base di difesa con l’aiuto di due animatori per un vero allenamento ispirato alla Jedi Academy.

Al termine del percorso tutti gli ospiti potranno scattare un’iconica foto ricordo all’interno della Boule De Neige Disney + a tema natalizio.

Foto da Ufficio Stampa Disney Italia Foto da Ufficio Stampa Disney Italia

Accesso e prenotazioni

Il Christmas Village in piazza Tre Torri a Milano, presso CityLife Shopping District, è accessibile gratuitamente e con prenotazione a questo link. Il secondo turno di prenotazioni è aperto per il periodo dal 22 dicembre all’8 gennaio. Per maggiori informazioni è attivo il servizio call center: 02.3057.3662, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.



Christmas Village esterno – accesso su prenotazione

Il villaggio è aperto tutti i giorni fino all’8 gennaio dalle 10.30 alle 20.30 (6 turni), con una pausa dalle 13:30 alle 14:30.

Eccezioni:

il 24 e 31 dicembre il villaggio è aperto dalle 10.30 alle 15.00 (3 turni)

Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2023 il villaggio sarà aperto solo nel pomeriggio dalle 14.30 alle 20.30 (4 turni)

Foto da Ufficio Stampa Disney Italia

Aree interne al CityLife Shopping District – accesso libero senza prenotazione

Dicembre

Dal 6 al 11 e il 17 e 18 dalle 10:30 alle 20:30

Dal 12 al 16, dal 19 al 23 e dal 27 al 30 dalle 14:30 alle 20:30

24 Dicembre e 31 Dicembre dalle 10:30 alle 15:00

26 Dicembre dalle 14:30 alle 20:30

Gennaio

Dal 2 al 5 gennaio dalle 14:30 alle 20:30

Dal 6 al 8 gennaio dalle 10:30 alle 20:30

Il 25 dicembre e il 1 gennaio l’attività di laboratorio resterà chiusa.

Foto da Ufficio Stampa Disney Italia