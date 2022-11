La magia delle feste con le ‘Lucine di Natale’, ecco dove

Dal 3 dicembre all’8 gennaio a Leggiuno (VA) tornano le ‘Lucine di Natale’, evento nato dalla tradizione famigliare del creatore Lino Betti.

Torna l’appuntamento delle feste a Leggiuno, piccolo centro del Verbano in provincia di Varese, che dal 3 dicembre all’8 gennaio ospita le ‘Lucine di Natale’. Dopo l’edizione 2021 a Laveno Mombello, l’allestimento di migliaia di luci natalizie fa così ritorno a casa. E regala alla cittadina un suggestivo ambiente per vivere al meglio la fine dell’anno. Le installazioni sono realizzate interamente a mano da Lino Betti e dal suo team, utilizzando più di 500mila led a basso impatto energetico.

Una vera e propria favola che promette di incantare adulti e bambini nel segno della magia natalizia. Con il patrocinio del Comune di Leggiuno, la manifestazione arricchisce le proposte del territorio per un calendario ricco di eventi. “Siamo pronti ad accogliere il ritorno a casa dello spettacolo delle Lucine di Natale, dopo la parentesi dello scorso anno a Laveno-Mombello”, dichiara il sindaco ha dichiarato Giovanni Parmigiani.

L’accesso, si specifica, è solo su prenotazione. “Come Amministrazione, riteniamo che la modalità organizzativa possa garantire sicurezza e buona viabilità per il paese”, prosegue il primo cittadino. “Riducendo i disagi e permettendo al pubblico di godersi al meglio la visita alle Lucine. L’evento fa assaporare e vivere a pieno la magia del Natale, perché le Lucine rimangono uno spettacolo incantevole”.

Foto da Ufficio Stampa

La storia delle ‘Lucine di Natale’ arriva da lontano, grazie all’idea del creatore Lino Betti che racconta di aver acquistato le prime lucine in una città del Brasile, paese d’origine della moglie. Era il 1999, e da quelle prime luci si è arrivati a quota 500mila. “Da quel primo fascio di lucine, di strada ne abbiamo fatta tanta”, commenta Betti. “La possibilità di portare l’iniziativa a Leggiuno, poi a Laveno e oggi di nuovo a Leggiuno è molto importante per proseguire nella tradizione delle Lucine e per regalare un Natale magico ai visitatori”.

‘Lucine di Natale’: le info utili

Le ‘Lucine di Natale’ a Leggiuno saranno accese tutti i giorni, dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (a eccezione del 24 e 31 dicembre), da lunedì a domenica dalle 17:30 alle 23:00. L’ingresso è su prenotazione e i biglietti sono acquistabili on-line sul sito ufficiale a questo link, selezionando il giorno e la fascia oraria preferita. Con l’acquisto online è possibile organizzare la visita per tempo, non facendosi trovare impreparati ed evitando code in biglietteria.

In loco sarà possibile sorseggiare una cioccolata calda o il tipico vin brûle in classici bicchieri plastic free o nelle tazze di ceramica personalizzate con una grafica natalizia tutta dedicata alle ‘Lucine di Natale’.

Foto da Ufficio Stampa

Foto da Ufficio Stampa