Al Lago di Bolsena sorge il primo bubble hotel del Lazio e anche il più grande d’Italia, ispirato alle costellazioni.

Lasciarsi cullare dalla quiete e dall’incanto di una location unica, immersi nella natura e abbracciati dalla magica sensazione di dormire sotto un cielo stellato. Tutto questo e molto altro è ciò che offre Le Perseidi, un moderno glamping situato sul Lago di Bolsena.

Il Progetto Le Perseidi

Il 10 agosto 2021, i fratelli Emanuele ed Emiliano Santopietro hanno inaugurato a San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo, il primo bubble glamping del Lazio. La struttura, che consente agli ospiti di dormire all’interno di bolle trasparenti e ammirare il magnifico firmamento, prende il nome dalle stelle cadenti visibili proprio la notte del 10 agosto, anche conosciuta come la notte di San Lorenzo. I fratelli Santopietro hanno dedicato la struttura a una zia a loro molto cara, che li osserva dall’alto dal 2016. Le Perseidi si estende su una verde collina che si affaccia sul Lago di Bolsena, con le bolle posizionate lungo il pendio, quasi a riflettere l’architettura del sistema solare.

Un’esperienza ideale per soggiorni romantici, celebrazioni speciali come compleanni, anniversari o la prima notte di nozze, Le Perseidi è stata progettata per essere funzionale tutto l’anno. Durante i mesi più freddi, un sistema di riscaldamento autonomo garantisce il massimo comfort. Ogni bolla è immersa in un giardino privato di mille metri quadri, circondato da siepi di alloro per garantire la massima privacy. Ognuna è dotata di una minipiscina idromassaggio riscaldata, utilizzabile tutto l’anno, e offre una vista spettacolare sul Lago di Bolsena. Una nuova aggiunta, la Luxury Bubble Suite Luna, offre uno spazio esterno più ampio con una mini piscina idromassaggio riscaldata e un’ampia altalena con vista sul lago, insieme a un interno decorato a tema con un letto a baldacchino, un bagno e una terza bolla con una grande vasca idromassaggio con cromoterapia e un telescopio per ammirare le stelle.

Offerta Gastronomica ed Escursionistica

Le Perseidi offre non solo un’esperienza di pernottamento unica, ma anche un’offerta gastronomica che unisce gusto e tradizione. Dall’aperitivo con selezione di salumi e formaggi locali servito direttamente nelle bolle, alla colazione bucolica in cestini da picnic, fino a romantiche cene notturne con pizze a forma di cuore, il glamping offre un’esperienza culinaria senza pari. La zona circostante è ricca di produttori caseari, aziende agricole e cantine lungo la Strada dei Vini dell’Alta Tuscia con vitigni autoctoni di Aleatico, Est! Est!! Est!!!, Orvieto e la Cannaiola di Marta.

Gli ospiti possono godersi una serie di attività all’aperto convenzionate con il glamping, come escursioni a cavallo, itinerari in e-bike e sport acquatici sul Lago di Bolsena. La posizione strategica di Le Perseidi permette di esplorare i borghi dell’Alta Tuscia viterbese, come Civita di Bagnoregio, Torre Alfina, Bolsena, Montefiascone e Viterbo, o per chi desidera una totale immersione nel relax, le Terme di Saturnia sono raggiungibili a pochi chilometri in Toscana.

Le Perseidi è un’invitante glamping che offre la possibilità di vivere un’indimenticabile fuga romantica…tra le stelle. Per prenotazioni: www.leperseidiglamping.it.

Foto: Francesco Salvaggio