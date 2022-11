Dormire in una bubble in mezzo alla natura in Islanda

Buubble è un tour operator che propone viaggi esplorativi in Islanda con il pernottamento in una bubble: un'esperienza da non perdere!

Se sognate un viaggio in Islanda, ma immersi il più possibile nella natura, Buubble è la realtà che fa per voi. Si tratta di un tour operator che, ormai da qualche anno, unisce alle bellezze dell’Islanda la possibilità di soggiornare in una vera e propria bolla (bubble). Si chiamano proprio così – bubble – le strutture completamente trasparenti che vi permettono di dormire col cielo stellato in bella vista. Tanto che, sul sito, Buubble stesso si descrive come l’hotel da 5 milioni di stelle. Non un hotel, però, e questo va sottolineato. Buubble offre una vera e propria esperienza. Tra i tour invernali, ad esempio, il tour operator proprone la Costa del Sud e il Golden Circle, il celebre cerchio d’oro islandese.

Il tour della Costa del Sud ha tra le mete la cascata Seljalandsfoss, la cascata Skogafoss e la famosa spiaggia di sabbia nera. La giornata si conclude proprio in una bubble, dove sarà possibile trascorrere la notte. Le bubbles sono trasparenti per permettervi (se siete fortunati) di vedere l’aurora boreale comodamente dal vostro letto. La privacy, inoltre, è assicurata: vi basterà spegnere la luce, sapendo però che a pochi passi da voi c’è la struttura di servizio con le docce e i bagni.

Il tour del Cerchio d’oro parte invece dal Parco Nazionale Thingvellir per spostarsi verso i geyser e la cascata Gullfoss, fino alla Laguna Segreta e ovviamente alle bubbles per pernottare. Per ogni tour è prevista una guida. Pronti a godervi la natura come mai prima d’ora?

Foto: Buubble