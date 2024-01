Quali sono state le case che i viaggiatori hanno amato di più su Airbnb durante lo scorso anno? Ecco gli alloggi più spettacolari

Stando alle prospettive di viaggio di Airbnb per il 2024, le categorie più ambite sulla piattaforma quest’anno sono i Parchi nazionali, le viste mozzafiato e le spiagge e cresce un interesse per soggiorni immersi nella natura e orientati al benessere. Questa predilezione verso mete immerse nel verde è chiara anche social media. Nell’ultimo anno, infatti, gli utenti di Instagram hanno mostrato un forte interesse per alloggi in mezzo a foreste lussureggianti, con panorami spettacolari o ubicati in deliziose località costiere.

Case più amate su Airbnb: rifacciamoci gli occhi

Da un rifugio su un albero nell’entroterra toscano a un loft in Cile affacciato sull’Oceano Pacifico fino a una dimora galleggiante in Canada, ecco alcune delle residenze più amate del 2023 su Airbnb, che hanno fattoil boom sull’account Instagram come fonte di ispirazione per le vostre prossime avventure!

La maggior parte degli alloggi più popolari fanno parte della sezione “Amati dagli ospiti”, una collezione composta dai 2 milioni di annunci più apprezzati sulla piattaforma in base a valutazioni, recensioni e affidabilità dell’host, con oltre mezzo miliardo di soggiorni. Le case incluse nella collezione hanno recensioni eccellenti, con una valutazione media di oltre 4,9 stelle e sono particolarmente affidabili, con una media di cancellazioni e problemi legati alla qualità dell’1%.

Loft con vista sulla baia di Quintay (Quintay Casablanca, Cile)

Con affaccio sull’Oceano Pacifico lungo la costa cilena e inserito tra rocce e vegetazione, questo eccezionale alloggio a Quintay è, secondo gli ospiti, un autentico paradiso terrestre… E non a torto!

Casa in bambù (Abiansemal, Indonesia)

Continuiamo con Aura House, una splendida dimora ecologica in bamboo, situata sulla sponda occidentale del fiume Ayung e orientata verso est. L’emozione di vedere sorgere il sole in Indonesia è a dir poco indescrivibile!

Dimora nel cuore della giungla (Tulum, Messico)

Spostiamoci in Messico dove troviamo un piccolo rifugio, immerso in una lussureggiante foresta tropicale lungo una tranquilla strada privata appena fuori Tulum: inutile dire che questa casa offre un’esperienza unica.

Villa con vista sull’oceano (Santa Teresa Beach, Costa Rica)

Villa El Mango è una spettacolare casa su tre livelli costruita su una collina e avvolta da una cornice di rigogliosi alberi di mango, da cui prende il nome.

Casa sull’albero nell’entroterra toscano (Firenze, Italia)

Tra le case più amate su Instagram nel 2023, spicca anche un alloggio in Italia. Immersa nella campagna toscana, a soli 15 minuti di auto dal centro di Firenze, questa straordinaria casa sull’albero dal design moderno è il rifugio perfetto per rilassarsi dopo una giornata di full immersion nella cultura fiorentina.

Dimora galleggiante (Tofino, Canada)

In una baia più che isolata, circondata da una foresta secolare e dalla fauna selvatica, c’è una casa galleggiante perfetta per gli spiriti più avventurosi: la città più vicina è infatti raggiungibile solo via mare! Avreste mai il coraggio di provare?

Chalet (Plain Pines, New York, Stati Uniti)

Costruita nel 1968 e recentemente restaurata, questa dimora incastonata nella natura offre un’atmosfera accogliente e moderna con tutti i comfort per trascorrere un soggiorno indimenticabile.

Baita (Eldred, New York, Stati Uniti)

Questa affascinante baita dalla struttura di tronchi e situata accanto a un ruscello di montagna, dista solo due ore da New York City. All’interno si respira un’atmosfera unica, frutto della passione degli host per l’arredamento vintage.

Rifugio nel bosco (Brookline, Stati Uniti)

Immerso in una foresta, i costruttori hanno realizzato questo insolito rifugio nel Vermont con materiali naturali. Il portico, inoltre, è il luogo perfetto per godersi un caffè al mattino, degustare un bicchiere di vino al tramonto o dedicarsi a una buona lettura.

Rifugio fronte mare ideale per la meditazione (Walkerville North, Victoria, Australia)

Affacciata sulla costa di South Gippsland in Australia e in mezzo ad imponenti falesie di calcare, questa casa fronte mare si fonde in maniera armonica con la spettacolare bellezza del luogo.

