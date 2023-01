In affitto a Palermo la villa di The White Lotus

I fan della miniserie premiata ai Golden Globes 2023 non stenteranno a riconoscere la lussuosa location

Si chiama Villa Tasca e potreste riconoscerla se avete visto la seconda stagione della serie dark comedy The White Lotus, vincitrice del Golden Globe 2023 come miglior miniserie.

Situata a Palermo, la splendida villa del 1500 è ora su Airbnb.

La dimora è circondata da oltre otto ettari di giardino e dispone di quattro camere da letto ciascuna con bagno privato. La doppia scalinata conduce gli ospiti al piano nobile, dove si trovano il soggiorno e la sala da pranzo, che presentano soffitti alti, ampie finestre ed elementi di arte e design italiani in ogni angolo, oltre a affreschi paesaggistici che decorano le pareti, pavimenti in pietra lucida e maestosi tappeti. Non mancano ritratti inseriti in cornici dorate, armadi in legno intarsiato e bagni in marmo.



Come ricorderanno i fan della serie, la villa dispone anche di una piscina circondata da splendidi giardini, dove rivelare segreti sulla propria dolce metà. Altri servizi includono una sala da biliardo, una sala per musica e balli, un bar e uno staff a completa disposizione.

Non è la prima volta che una dimora da sogno, vista al cinema o in tv, finisce su Airbnb: è disponibile la casa de Il Padrino, a Staten Island, ma anche Villa Balbiano, il gioiello architettonico sulle rive del lago di Como utilizzata nelle riprese del film House of Gucci; la mitica casa di Home Alone (in italiano Mamma ho perso l’areo) in Illinois, quella di Scream in California e per gli appassionati di dinosauri c’è a Skamania, nello stato di Washington, una casa a tema Jurassik Park curata nei minimi dettagli.