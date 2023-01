La Nevermore Academy esiste davvero: ecco il castello della serie Netflix

La serie cult dedicata alla giovane Mercoledì Addams è ambientata, tra le altre location, anche il castello di Cantacuzino in Romania. Entriamo nella vera Nervermore Academy.

Stabile ai primi posti delle serie più viste su Netflix nelle ultime settimane, la nuova fatica firmata da Tim Burton non ha certo deluso le attese. Maestro delle atmosfere horror, il regista ancora una volta ha saputo costruire un intero mondo anche grazie a location scelte con attenzione. Così, è bastato poco per trasformare la Nevermore Academy di Mercoledì in un luogo cult, al pari (azzardiamo) di Hogwarts per Harry Potter. A ospitare alcune delle riprese, con gli opportuni interventi di post produzione, è stato il Castello di Cantacuzino che domina la cittadina di Busteni, in Romania.

L’imponente dimora, trasformata da Burton nell’inquietante scuola frequentata dalla sua protagonista (Jenna Ortega), risale al 1911. Come si legge sul sito ufficiale, la costruzione in pietra e mattoni fu progettata dall’architetto Grigore Cerchez su commissione del principe Gheorghe Grigore Cantacuzino, ex ministro della Romania. In stile neo-romanico, ha una superficie di 3148 mq ed è circondata da un parco in cui trovano posto cascate, grotte e fontane artesiane.

Courtesy of Netflix © 2022

Al pari del magnifico panorama che domina, le stanze interne non mancano di stupire con le loro ricche decorazioni dal carattere romantico. Stucchi, soffitti con travi a vista decorate, ampie vetrate, ballatoi in legno e ferro battuto, fregi, mosaici policromi e mobili fittamente incisi sono esempi della maestria dell’artigianato locale. Una ricchezza che ha piacevolmente colpito anche lo stesso cast della serie Mercoledì.

Jenna Ortega ha riservato parole di apprezzamento, come riportato orgogliosamente dal sito del Castello di Cantacuzino: “Il posto in cui si trova la nostra scuola (Nevermore Academy) è molto bello”, afferma su HotNews. “Non potevo nemmeno crederci e si adattava perfettamente all’estetica della serie, quindi era adatto”.

Gwndoline Christie, attrice britannica che veste i panni della direttrice della Nevermore Academy, si è detta affascinata dal panorama dei monti Bucegi e della Valle di Prahova. “Niente mi ha preparato alla favolosa bellezza dei Carpazi”, riporta ancora il sito da HotNews. “Hanno avuto un effetto quasi allucinatorio quando siamo andati lì per scattare in uno dei magnifici castelli. Era autunno e le foglie stavano cambiando colore… è stata solo l’esperienza più bella”.

Courtesy of Netflix © 2022

Nota di merito, poi, per le altalene nel cortile del castello, popolari anche tra i visitatori, che hanno deliziato gli attori. Emma Myers, che ha interpretato Enid Sinclair, ha rivelato a NME: “C’erano queste altalene davvero fantastiche all’esterno del castello su cui molti di noi andavano a giocare tra una ripresa e l’altra”.

LEGGI ANCHE: — La Grecia lussuosa di ‘Glass Onion’: da Spetses all’Amanzoe Resort, le location del film

Visitare il Castello di Cantacuzino

Foto Shutterstock

Il Castello di Cantacuzino è aperto alle visite oltre che per eventi e feste private. Ecco tutte le informazioni utili:

Apertura dal lunedì al giovedì 10 – 18 (ultimo ingresso ore 17.05/17.35) e dal venerdì alla domenica 10 – 19 (ultimo ingresso ore 18.05/18.35). Ingresso ogni ora, rispettivamente:

– per la visita al castello o per il pacchetto castello+mostra: 10.05; 11.05; 12.05; 13.05; 14.05; 15.05; 16.05; 17.05; 18.05; 18.05

– solo per esposizione: 10.35; 11.35; 12:35; 13.35; 14.35; 15.35; 16.35; 17.35; 18.35

La guida in lingua rumena è gratuita; per l’’inglese o altre lingue straniere, è richiesta la prenotazione così come per i gruppi

in lingua rumena è gratuita; per l’’inglese o altre lingue straniere, è richiesta la prenotazione così come per i Il castello dispone di un parcheggio gratuito situato a 50 metri e di un parcheggio a pagamento all’interno della proprietà.

Tutti gli altri dettagli al sito ufficiale, a questo link.

Foto Netflix / Shutterstock