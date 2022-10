Halloween a Cinecittà World con Max Angioni e tredici attrazioni ‘da paura’

Halloween tra brividi, musica e risate a Cinecittà World: 13 attrazioni da paura, concerti e lo speciale show di Max Angioni.

Nel lungo weekend di Halloween a Cinecittà World arriva Max Angioni. L’appuntamento è per lunedì 31 ottobre alle ore 18.00, nel Teatro1 del Parco divertimenti del Cinema e della Tv.

Il personaggio reso celebre da Zelig, Italia’s Got Talent, Lol 2 e Le Iene si esibisce nel suo live show tutto da ridere a ingresso libero per tutti i visitatori del Parco.

Il 29, 30 e 31 ottobre con le Halloween Nights la festa più paurosa dell’anno inizia alle 11 del mattino e arriva fino a tarda notte. Tredici attrazioni da paura, spettacoli dal vivo, concerti, dj set e cene a tema horror. Si balla e si canta con i concerti, il 31 ottobre, di Noyz Narcos, Ketama126, Gemello, Lil Jolie, Flaza. E anche artisti emergenti come Uzi Luke, Daytona, Zyrtek & Spender, Boys don’t cry, Farco 700, Lucky Strike, Pessima Idea, Ducetrix, Jhonny Brama.

«Halloween è ormai diventato la festa simbolo in cui divertirsi, sentirsi liberi di osare e sfidare le proprie paure – commenta l’amministratore delegato Stefano Cigarini – a Cinecittà World si festeggia l’Halloween più lungo d’Italia».

Halloween a Cinecittà World: tutte le novità

Nel Parco a tema della Capitale c’è un tipo Halloween adatto a tutti i gusti, grandi e bambini. C’è il Cine Halloween per gli appassionati di cinema. Con l’Halloween Show di benvenuto zombie, vampiri, streghe e fantasmi danno invece il benvenuto ad adulti e bambini nella Main Street vestita a festa. Inizia da qui il viaggio tra le oltre 40 attrazioni del Parco a tema della Capitale che porta gli ospiti a vivere le atmosfere spettrali con la spaventosa Zombie Walk e con i protagonisti dei più famosi film horror della storia sul palco del Teatro1 con il musical Gangs of Halloween.

L’Horror Halloween è poi a disposizione per i più temerari. I peggiori incubi prendono forma dalle pareti di Clownstrofobia, il circo dove tutto può succedere. Nella Horror House gli ospiti camminano tra i set dei film dell’orrore da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Voldemort ispirato dalla saga di Harry Potter. Chi ha il coraggio di scendere al Manikomio? La prossima destinazione è Inferno, la montagna russa al buio che conduce gli ospiti più impavidi verso l’oscurità del più temuto girone dantesco.

Toni piccanti nel sottomarino U-571 Erotika infestato da sexy vampiri e marinarette, per lasciarsi sedurre da questi particolari corpi militari: attrazione tra le più apprezzate dagli adulti.

Il Baby Halloween a Cinecittà World

Il Baby Halloween per gli ospiti più piccoli che potranno scattare una foto con Oggy Oggy, il gattino blu della famosa serie TV pronto a giocare a Dolcetto o Scherzetto?. Tutti da scoprire anche i personaggi delle favole nascosti nel Bosco Stregato. Tutto da ridere il live show Trucchi Da Paura sugli effetti speciali del cinema horror. L’invito per tutti i bambini è di venire al parco travestiti e truccati, ma se così non fosse ci pensa il Truccabimbi Mostruoso a disposizione dei piccoli visitatori del parco.

Informazioni pratiche: Cinecittà World e Roma World sono a Roma, Via Irina Alberti (SS Pontina, uscita Castel Romano), a 10 minuti dal GRA. I parchi sono collegati a Roma (Metro B Termini e Eur Palasport) da un servizio giornaliero di bus navetta.

Per acquisto biglietti (a partire da 15€), pacchetto parco + hotel 49€ e navetta: www.cinecittaworld.it www.romaworld.com