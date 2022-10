Funko al Lucca Comics & Games 2022: cinque Pop! in esclusiva

Tutto su Funko al Lucca Comics & Games 2022: dai Pop! dedicati ai personaggi più iconici ai nuovissimi giochi in scatola Funko Games.

Al Lucca Comics & Games 2022 c’è anche Funko, nota in tutto il mondo per le sue statuette in vinile. In collaborazione con Manicomix, il primo distributore di fumetti in Italia, Funko accoglie – dal 28 ottobre al 1° novembre – tutti i collezionisti e gli appassionati di cultura geek in un padiglione monografico che svetterà in Piazza Santa Maria.

LEGGI ANCHE: Nintendo a Lucca Comics & Games 2022: tutti gli appuntamenti

I fan possono addentrarsi a pieno nel mondo Funko esplorando la moltitudine di prodotti portati per l’occasione a Lucca Comics & Games. Dagli iconici Funko Pop! alle attesissime novità targate Funko Games. Ultimo ma non per importanza, sono disponibili le fantastiche T-Shirt raffiguranti i personaggi più amati nella loro versione Pop!.

E non finisce qui! Chi ama indossare e portare ovunque con sé le proprie passioni, non deve far altro che ammirare l’intera linea Loungefly, con tanto di zaini, borse e portafogli (tra cui la linea dedicata alla serie cult Friends). Realizzati in pelle vegana, grazie alla loro robustezza sono i compagni perfetti per le avventure di tutti i giorni.

In più, Funko è anche uno dei protagonisti della caccia al tesoro organizzata per celebrare l’uscita della pellicola One Piece Film: Red. Basta fare un salto allo stand per ritirare la mappa e applicare uno dei timbri necessari per entrare a far parte della Ciurma di Cappello di Paglia.

Funko Pop!, le esclusive di Lucca Comics & Games 2022

Sono ben cinque i Pop! in esclusiva in questa edizione, tratti dai più famosi fenomeni della pop culture degli ultimi anni. A partire da My Hero Academia, prima Manga e poi Anime di successo presente a Lucca con la coppia Shoto Todoroki e Endeavor, oltre al protagonista Izuku Midoriya in versione fosforescente.

Per i fan dell’universo Marvel ci sono due novità: la prima è Mister Knight dalla serie di successo Moon Knight e la Pop! Cover dedicata alla serie del 2015 di Groot. Infine, per chi ha adorato la quarta stagione di Stranger Things è disponibile il Pop! Deluxe raffigurante Undici nel bel mezzo della lotta con Vecna. Un momento indimenticabile da aggiungere alla propria collezione.