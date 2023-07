Nathalie, vincitrice di X Factor 4, ha preso questa decisione per un motivo ben preciso: ce lo spiega nell’intervista.

Estate, tempo di vacanze: saranno moltissimi gli italiani a partire a bordo del loro camper per una vacanza all’insegna dello spostamento, del viaggio e anche della comodità, avendo a disposizione una vera e propria casa su ruote che garantisce indipendenza in ogni circostanza. Moltissimi, ma quanti? Secondo la European Caravan Federation nel 2021 in Italia sono stati immatricolati 7.681 veicoli per turismo itinerante, di cui 568 caravan (roulotte) e 7.113 autocaravan (camper): rispetto al 2014, quando erano stati immatricolati 866 caravan e 3.448 autocaravan, nel nostro Paese le immatricolazioni di caravan e autocaravan sono cresciute del 78%.

Numeri in salita, che ci trasmettono l’idea di quanto -soprattutto dopo la pandemia- ci sia bisogno assoluto di libertà, di viaggiare, di riscoprire anche una dimensione propria del viaggio, lontana dai circuiti turistici più battuti.

Nathalie, Freemotion e il camper: il racconto di un’emozione

E c’è anche chi in camper ha deciso di trascorrere decisamente molto tempo, impegnata in un progetto artistico di cui stiamo vedendo i frutti in questi mesi: Nathalie Giannitrapani, ex vincitrice di X Factor 4, che ha deciso di utilizzare il camper… come studio di registrazione.

Viaggiatrice nell’animo e artista che ha fatto della libertà di movimento e creazione la sua cifra stilistica, Nathalie è tornata con un nuovo album “diffuso”: Freemotion, un progetto discografico che fa della libertà il suo manifesto. Un album autoprodotto che l’ha vista per tre anni incidere ogni singolo brano a bordo di un camper – trasformato in studio di registrazione ecosostenibile alimentato con pannelli solari – in compagnia di amici e colleghi che l’hanno accompagnata in questo nuova avventura.

Freemotion è un viaggio nel mondo di Nathalie, un mondo musicale fatto di suoni, parole e colori che i fan della cantautrice ripercorreranno a tappe: sono già usciti due singoli (Una canzone per noi e Lonely God), è in arrivo il terzo e a ottobre uscirà l’intero album.