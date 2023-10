Il weekend de 14 e 15 ottobre è dedicato alle Giornate FAI d’Autunno: le visite più esclusive nelle grandi città

Le Giornate FAI d’Autunno, che si terranno il 14 e 15 ottobre 2023, giungono alla loro 12° edizione. Al centro di questo weekend, avremo la possibilità di esplorare luoghi affascinanti e itinerari tematici, offrendo aperture esclusive a posti insoliti e curiosi che uniscono arte, natura, storia e tradizioni.

Tra le aperture di maggior rilievo delle Giornate FAI d’Autunno 2023:

A Roma, sarà possibile visitare Palazzo Spada, con particolare attenzione al piano nobile, che ospita il Consiglio di Stato ed è decorato con sfarzosi stucchi e affreschi ispirati all’antichità, realizzati da Giulio Mazzoni, allievo di Vasari.

A Milano, il Palazzo della Banca d’Italia, un edificio in stile eclettico costruito tra il 1907 e il 1912, con un maestoso scalone d’onore dalle vetrate Liberty, aprirà in via del tutto eccezionale. Sarà visitabile anche il Palazzo degli Uffici Finanziari degli anni Trenta, con due grandi saloni coperti da cupole in vetro.

A Bergamo, in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, si potranno scoprire alcuni spazi dell’ex complesso di Sant’Agostino, ora sede dell’Università degli Studi. In mostra tra l’altro, i cicli ad affresco rinvenuti nei chiostri, recentemente restaurati, e l’Aula Magna, che ospita una preziosa collezione di pittura bergamasca del Trecento.

A Torino, i visitatori e i curiosi potranno ammirare il Palazzo Civico, sede storica del Municipio rinnovata in stile barocco da Francesco Lanfranchi, nonché l’ex lanificio Colongo, un edificio industriale degli anni ‘900 che ospita il Centro Sperimentale di Cinematografia – Dipartimento Animazione e la Film Commission Torino Piemonte.

A Napoli, aperti il Polo ingegneristico dell’Università Federico II, con laboratori all’avanguardia di analisi ambientale e realtà virtuale, e il Real Albergo dei Poveri, uno dei palazzi più grandi d’Europa, originariamente commissionato da Carlo III di Borbone e progettato dall’architetto Ferdinando Fuga nel 1751.

Giornate FAI d’Autunno: Firenze, Palermo, Bologna e Bari

A Firenze, protagonista la storia della Croce Rossa Italiana in due sedi operative mai aperte al pubblico: la prima si trova sul Lungarno Soderini, ospitata nella quattrocentesca casa Capponi, mentre la seconda offre una vista panoramica sulla collina di Careggi ed è stata a lungo di proprietà della famiglia svizzera Kraft, oggi ospita il Museo militare della Croce Rossa.

A Palermo, sarà possibile visitare il Chiostro di San Giovanni degli Eremiti, un capolavoro di architettura arabo-normanna che è stato oggetto di un progetto di riqualificazione promosso dal FAI.

Continuando con Bologna, per le Giornate FAI d’Autunno resta aperta la sede della Banca d’Italia, situata in un imponente palazzo in stile eclettico progettato dall’architetto Antonio Cipolla intorno al 1865. In città, i visitatori potranno entrare anche nel monumentale Palazzo Malvezzi de’ Medici, sede della Città Metropolitana.

Infine, a Bari si visiterà il Palazzo del Governo, attuale sede della Prefettura. La sfarzosità delle sale restituisce ancora oggi il clima delle cerimonie e ricevimenti più esclusivi tenuti qui dai principali patrizi locali per tutto l’Ottocento.

A queste aperture si aggiungono molte altre iniziative che permetteranno al pubblico di scoprire e apprezzare il patrimonio culturale italiano in tutta la sua bellezza e diversità.

Foto: Shutterstock