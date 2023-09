Domenica 10 settembre 2023 torna per la 10° edizione la Giornata del Panorama, l’evento che il FAI organizza con Fondazione Zegna

Giunge alla 10° edizione la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei panorami italiani.

Il FAI continua a tenere uniti Natura e Cultura, in un preziosissimo passaggio di consegne dalle generazioni passate a quelle future di opere ingegnose, simboli fortemente identitari del nostro territorio.

Quest’anno la Giornata del Panorama 2023 si terrà domenica 10 settembre e coinvolgerà 12 Beni della Fondazione sparsi in 10 regioni italiane dal Trentino alla Sicilia.

Giornata del Panorama: la lista di posti da non perdere

Presso Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, situata sui pittoreschi Colli Euganei, sarà possibile cimentarsi in qualche itinerario di trekking e visite guidate. A Sabbionara d’Avio, nella provincia di Trento, potremo esplorare i dintorni del Castello di Avio da una prospettiva inedita o partecipare a visite guidate nella suggestiva Vallagarina.

Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia

Il Piemonte, la regione con il maggior numero di siti aperti al pubblico in questa giornata, propone escursioni nel parco di Masino a Caravino, una esposizione di prodotti tipici locali al Castello della Manta e un corso di pittura ad acquerello dal vivo a Villa Flecchia.

Castello della Manta

FAI, 12 perle sparse per l’Italia aperte al pubblico

L’Oasi Zegna a Trivero Valdilana, nella provincia di Biella, sarà uno dei luoghi protagonisti della Giornata del Panorama 2023 con spettacoli musicali all’aperto e un bell’itinerario panoramico che conduce fino al santuario di San Bernardo.

Inoltre, potremo ammirare il lago di Como direttamente dalla Torre del Soccorso a Tramezzina, meravigliarci di fronte all’Abbazia di San Fruttuoso di Camogli ed evocare il sublime leopardiano direttamente da Recanati affacciandosi dall’orto del colle dell’Infinito.

Colle dell’Infinito, Recanati

Poi ad Assisi si ripercorreranno le tracce del Perugino, mentre a Tivoli il FAI apre ai misteri idro-architettonici di Villa Gregoriana; invece all’ora del crepuscolo, per coloro che si trovano nei dintorni di Agrigento, c’è la possibilità di partecipare a un laboratorio fotografico nel giardino della Kolymbethra.

Giardino della Kolymbethra, Agrigento

Ricordiamo che in tutte le attività ricreative – dai laboratori alle esperienze didattiche interattive, rassegne musicali, trekking al tramonto ed escursioni – è completamente protagonista il patrimonio ambientale e paesaggistico che invade e circonda questi siti.

