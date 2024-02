Celebriamo la Festa del Papà con momenti indimenticabili di apnea e relax termale in una delle piscine più profonde del mondo, Y-40 The Deep Joy.

Con l’avvicinarsi della Festa del Papà, la ricerca del regalo perfetto diventa sempre più significativa. Quest’anno, lascia da parte i regali materiali e opta per esperienze indimenticabili che rimarranno nel cuore per sempre. Y-40 The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, offre un’ampia gamma di attività acquatiche e di relax termale che renderanno questa festa davvero speciale.

Immergiti in un’esperienza unica di apnea o subacquea, guidata da istruttori esperti, e scopri l’emozione di esplorare le profondità dell’acqua termale a 32-34°C. Questa esperienza coinvolgente è perfetta anche per un momento padre-figlio, un’opportunità per creare legami speciali e condividere emozioni uniche.

Festa del Papà, non il solito dopobarba: regala un’esperienza

Ma le opzioni non finiscono qui. Con le mille esperienze offerte dalla calda acqua salso-bromo-iodica di Abano Montegrotto, potrai concederti un meritato relax nella Grotta Termale Ninfea o goderti i benefici terapeutici di un massaggio rigenerante. Lasciati avvolgere dalle sensazioni della biosauna umida, della sauna finlandese e del percorso scozzese, oppure rinvigorisci mente e corpo con il percorso Kneipp.

E dopo una giornata di relax, perché non esplorare i magnifici dintorni dei Colli Euganei? Scopri i sentieri a piedi o in bicicletta, o concediti una visita alle cantine vinicole locali per assaporare i migliori vini di origine vulcanica.

Quest’anno, puntiamo sulle esperienze, sulla creazione di ricordi e legami profondi… Profondi come Y-40 The Deep Joy!

Foto: Ufficio stampa