Un’analisi dettagliata di Which? svela l’ammirazione inglese per l’Italia: ecco quali sono le 4 città preferite e la classifica generale

Gli inglesi amano l’Italia e le maggiori città e lo conferma un’indagine condotta dal portale Which? che ha coinvolto 1600 viaggiatori nella valutazione delle loro esperienze di viaggio.

Sette criteri chiave, tra cui cibo, alloggio, attrazioni culturali, shopping, facilità di spostarsi, affollamento e rapporto qualità-prezzo, hanno delineato la classifica delle migliori destinazioni turistiche. L’Italia ha brillato con quattro città a farla da padrone.

Le mete europee preferite: Cracovia e Valencia in cima alla classifica Cracovia e Valencia sono entrambe al primo posto con il 92% delle preferenze, superando anche mete tradizionalmente più celebri. La capitale svedese, Stoccolma, si posiziona al secondo posto con un notevole 91%, seguita da Berlino (Germania), Funchal (Portogallo) e Siviglia (Spagna), tutte al terzo posto con un rispettabile 89%.

Cracovia la favorita: il motivo

Cracovia ha conquistato i punteggi più alti per il quarto anno consecutivo, spiccando per la sua eccellente offerta culinaria e la ricchezza di attrazioni culturali. La sua convenienza economica, con una tariffa media per camera di 75 euro a notte, la rende un’opzione allettante. Valencia, invece, ha guadagnato il cuore degli inglesi per la facilità di spostarsi, anche a piedi, mentre Stoccolma ha ottenuto voti elevati per le sue attrazioni culturali.

Le città in Italia che amano gli inglesi: Venezia, Roma, Firenze e Milano

L’Italia può vantare quattro città nella lista delle preferenze, superata solo dalla Spagna con ben cinque destinazioni. Le città italiane applaudite sono Venezia (83%), Roma (81%), Firenze (80%) e Milano (73%). La Capitale si è guadagnata il massimo dei voti nella categoria delle attrazioni culturali, Venezia è stata giudicata un po’ affollata, ottenendo una sola stella in quella sezione, mentre Firenze è stata elogiata soprattutto per la sua scena culinaria. Milano, pur risultando tra le più costose in termini di tariffa media alberghiera (177 euro a notte), conserva il suo fascino irresistibile.

La Classifica Completa

Valencia, Spagna – 92

Cracovia, Polonia – 92

Stoccolma, Svezia – 91

Berlino, Germania – 89

Funchal, Portogallo – 89

Siviglia, Spagna – 89

Barcelona, Spagna – 87

Bordeaux, Francia – 87

Bruges, Belgio – 86

Nice, Francia – 85

Le città italiane nella classifica

Venezia, Italia – 83

Roma, Italia – 81

Firenze, Italia – 80

Milano, Italia – 73

