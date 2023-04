Da aprile a giugno, torna l’appuntamento con ‘FAI un giro in villa’, Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione.

Con la primavera, si rinnova l’appuntamento – da aprile a giugno 2023 – con FAI un giro in villa, Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta. Organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione in collaborazione con la Presidenza FAI Veneto, l’iniziativa giunge alla sua settima edizione. E ha come obiettivo far conoscer e apprezzare un monumento simbolo del territorio. Le proposte si snodano nell’arco di nove domeniche, alla scoperta di ville e giardini solitamente chiusi al pubblico, che per l’occasione ospitano laboratori, passeggiate culturali, incontri e musica.

“La manifestazione FAI un giro in villa è un evento che parte dai giovani del FAI Veneto”, commentaInes Lanfranchi Thomas, presidente del FAI del Veneto. “Un esempio di cittadinanza attiva dove privati, pubblico e giovani operano insieme, in sinergia, per curare e promuovere il nostro territorio. Il fine dell’operazione è quello di raccogliere fondi per il Bene veneto di Fontana Secca a cui i giovani del Veneto si sentono particolarmente legati. E che sostengono con le loro forze, grazie ad un week end di bellezza, arte, cultura, divertimento”.

Foto da Ufficio Stampa FAI Giovani Veneto

“Finalmente il FAI un giro in Villa torna a pieno regime”, racconta Isabella Bergamin, coordinatrice FAI Giovani Veneto. “Quest’anno saranno ben otto le ville aperte dai Gruppi FAI Giovani del Veneto, a cui si unirà anche una visita speciale di Villa dei Vescovi, Bene FAI in provincia di Padova. […] Oltre alle visite alle ville i ragazzi hanno organizzato degli eventi collaterali per farvi vivere la villa veneta nel migliore dei modi”.

LEGGI ANCHE: — Yacht, catamarano o barca a vela? Idee per una vacanza in barca

Le tappe di FAI un giro in villa

I Gruppi FAI Giovani del Veneto sono otto e, all’interno delle Delegazioni FAI, coinvolgono ragazzi, di età̀ compresa tra i 18 e i 35 anni. Tutti mettono a disposizione il loro tempo, la loro formazione e la loro professionalità in modo volontario. Il programma FAI un giro in villa prende il via il 23 aprile per concludersi il 25 giugno. Ecco le tappe:

domenica 13 aprile Villa Polvaro a Annone Veneto (VE) , a cura del Gruppo FAI Giovani di Portogruaro

, a cura del Gruppo FAI Giovani di Portogruaro domenica 7 maggio Villa Poggi a Affi (VR) a cura del Gruppo FAI Giovani di Verona e Villa Venier Contarini a Mira (VE) a cura del Gruppo FAI Giovani di Venezia

a a cura del Gruppo FAI Giovani di Verona e a a cura del Gruppo FAI Giovani di Venezia domenica 21 maggio Villa Perocco a Carbonera (TV) a cura del Gruppo FAI Giovani di Treviso

a a cura del Gruppo FAI Giovani di Treviso domenica 28 maggio Villa da Porto Barbarano a Montorso Vicentino (VI ) con il gruppo FAI Giovani di Vicenza e Villa Cattaneo con il giardino di Villa Cà Dolfin-Marchiori a Lendinara (RO) a cura del Gruppo FAI Giovani di Rovigo

a ) con il gruppo FAI Giovani di Vicenza e a cura del Gruppo FAI Giovani di Rovigo domenica 11 giugno Villa da Ponte a Cadoneghe (PD) con il gruppo FAI Giovani di Padova

con il gruppo FAI Giovani di Padova domenica 25 giugno Villa Zuppani a cura del Gruppo FAI Giovani di Belluno e Villa dei Vescovi,Bene FAI a Luvigliano, Torreglia, con una visita speciale su prenotazione accompagnati dal Direttore

Foto da Ufficio Stampa FAI Giovani Veneto

L’iniziativa vuole essere anche un’opportunità per raccogliere fondi a favore di Monte Fontana Secca, un alpeggio con malga sul Massiccio del Monte Grappa a Quero Vas (BL) donato al FAI. L’impegno per Monte Fontana Secca rientra in un progetto del FAI che ha preso il via nel 2019, “Progetto Alpe. L’Italia sopra i 1000 metri”, con l’obiettivo di contribuire alla tutela e alla valorizzazione delle terre alte nelle aree interne dell’Italia.

La partecipazione a FAI un giro in villa è possibile a fronte di un contributo a partire da 5 euro. All’ingresso di ogni villa sarà anche possibile iscriversi al FAI. Ai partecipanti dai 18 ai 35 anni è riservata la quota di benvenuto FAI Giovani di 15 euro, con possibilità di rinnovo alla stessa quota.

Foto da Ufficio Stampa FAI Giovani Veneto