Lisbona in autunno è la meta perfetta per tante iniziative e attività culturali e sportive da non perdere: le 5 cose da fare subito

Lisbona si prepara ad accogliere l’autunno con le sue caratteristiche spiagge mozzafiato e i meravigliosi parchi naturali, offrendo una straordinaria varietà di attività per godersi la stagione in tutta la sua bellezza. Il clima mite, le tonalità dorate del foliage e una serie di eventi speciali aspettano solo di essere scoperti nella vibrante capitale portoghese. Se stai programmando un viaggio a Lisbona, prendi nota di queste imperdibili esperienze autunnali.

Leggi anche: — LISBONA È DAVVERO LA META MIGLIORE IN EUROPA: IL MOTIVO CHE IN POCHI CONOSCONO

1. Tour sulle Acque del Tago

Per condividere emozioni indimenticabili con amici o per fare nuove conoscenze durante il tuo soggiorno a Lisbona, perché non approfittare del clima mite per un tour in catamarano sul fiume Tago? Questa esperienza, disponibile più volte alla settimana, offre una vasta scelta tra diverse imbarcazioni e itinerari. Durante il tour, avrai l’opportunità di ammirare i panorami più spettacolari della città, facendo fermate a Belém, Cais de Sodré, Ribeira das Naus, vicino al Ponte 25 de Abril e molti altri luoghi affascinanti. Musica, brani popolari, drink e snack accompagneranno questa avventura, rendendola perfetta per una giornata romantica o divertente, oltre a essere una scelta ideale per feste private ed eventi speciali.

2. Osservazione delle stelle dal Santuario di Peninha: una notte magica

Cosa potrebbe esserci di più romantico e suggestivo che osservare il cielo stellato di notte? Per rendere questa esperienza ancora più straordinaria, ti invitiamo a farlo dal Santuario di Peninha. Situato su un’altura all’interno del Parco Naturale di Sintra-Cascais, questo antico santuario risale agli inizi del XX secolo e si trova a 488 metri sul livello del mare. Il panorama panoramico spazia da Cabo Espichel e Arrábida a sud, a Carvoeiro e Berlengas a nord. Tuttavia, essendo esposto a forti venti marini e spesso avvolto dalla nebbia, è importante controllare le previsioni del tempo per garantire un cielo sereno. Anche il sentiero che porta al santuario richiede una certa abilità, ma una volta arrivati, l’atmosfera è magica e l’oscurità circostante consente di ammirare un cielo stellato incredibilmente nitido.

3. Parco Naturale di Sintra in autunno: un tuffo nei colori caldi

Se poeti e compositori famosi come Lord Byron, Richard Strauss e Andersen hanno trovato ispirazione tra le colline di Sintra, c’è un motivo. Il Parque da Pena, noto principalmente per il magnifico Palácio Nacional, vanta un parco immenso che, in autunno, si tinge di una varietà di colori caldi, dal dorato al rosso, dal giallastro al marrone scuro. Dedica del tempo per esplorare a fondo questo parco e scopri piante provenienti da tutto il mondo, come criptomerie giapponesi, felci della Nuova Zelanda, cedri del Libano, tuie del Nord America e molte altre. Per completare questa esperienza, concediti un giro sul tram rosso, circondato da uno scenario mozzafiato.

4. EDP Lisbon Marathon 2023: correre con una vista panoramica

Se sei appassionato di corsa e vuoi esplorare Lisbona mantenendoti in forma, non perdere l’EDP Lisbon Marathon 2023, in programma per l’8 ottobre. Il percorso si snoda lungo il lungomare e le rive del fiume Tago, offrendo ai partecipanti uno spettacolare tour panoramico della città. Con una distanza massima di 42 chilometri e un tempo massimo di 6 ore, questa maratona è aperta a partecipanti di almeno 18 anni ed offre tre diverse opzioni di percorso: maratona, mezza maratona e mini maratona. È un’opportunità straordinaria per esplorare la capitale portoghese da una prospettiva diversa, insieme alle persone del luogo.

5. São Martinho e la Festa dell’Autunno a Lisbona

L’autunno porta con sé la festa di São Martinho, una celebrazione autunnale con origini leggendarie. Questa festa, che ricorre l’11 novembre, è una tradizione radicata in molte culture europee, tra cui quella portoghese. Durante questa giornata speciale, le persone di Lisbona mangiano castagne arrostite, preparate in chioschi ambulanti e servite in coni di carta. Il profumo delle castagne tostate riempie le strade della città, creando un’atmosfera unica. Per rendere l’esperienza ancora più memorabile, puoi abbinare le castagne a un vino locale o gustarle con la birra artigianale di Fabrica da Musa, che celebra questa festa ogni anno nelle sue sedi nei quartieri di Bica e Marvila.

Foto: Shutterstock/Ufficio Stampa