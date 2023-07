Un vero e proprio viaggio nella storia dello sport a contatto con la natura: come affittare la casa del Barone Pierre de Coubertin, fondatore dei moderni Giochi Olimpici.

Dopo la Malibù Dreamhouse riallestita nello stile di Ken e il motorhome di Marc Márquez, Airbnb annuncia una nuova residenza tutta da vivere. Partner Ufficiale della Staffetta della Torcia Olimpica e Paralimpica, la piattaforme apre le porte della casa d’infanzia del fondatore dei moderni Giochi Olimpici, il Barone Pierre de Coubertin. A meno di un anno da Parigi 2024, la storica abitazione riapre dopo essere stata trasformata per offrire agli ospiti un viaggio nel tempo.

Per una sola notte, due persone hanno dunque l’opportunità di immergersi nella storia delle Olimpiadi soggiornando presso il Château de Mirville che sarà una delle tappe del percorso della torcia Olimpica nel 2024. “Château de Mirville è considerato da molti il luogo di nascita dei moderni Giochi Olimpici”, spiega Jacques de Navacelle, pronipote di Pierre de Coubertin e host del soggiorno. “È infatti in questa dimora che sono state poste le basi di una rivoluzione sportiva globale. È per me un grande piacere accogliere gli ospiti nella nostra casa di famiglia per celebrare il conto alla rovescia di Parigi 2024”.

Foto di Claudia Zalla da Ufficio Stampa

Costruito nel XVI secolo, Château de Mirville è il luogo in cui il giovane Coubertin sviluppò un tale amore per lo sport da portarlo a trasformare gli antichi Giochi Olimpici nei Giochi moderni. La storica dimora è tornata al suo antico splendore grazie al sostegno del Comitato Olimpico Internazionale e del programma Heritage and Local Tourism di Airbnb. E dal prossimo 18 luglio sarà disponibile sulla piattaforma per un soggiorno unico al prezzo simbolico di €24, in onore di Parigi 2024.

“Siamo onorati di poter offrire una simile esperienza all’interno dello storico Château de Mirville. L’impegno di Airbnb è volto a valorizzare la ricca diversità delle regioni francesi, e la grande eredità Olimpica di questa dimora storica offrirà ai viaggiatori un soggiorno davvero unico”. Sono le parole entusiaste di Emmanuel Marill, Direttore Europa, Medio Oriente e Africa di Airbnb.

“Avere l’opportunità di soggiornare nel leggendario Château de Mirville e viaggiare nel tempo fino alle origini dei moderni Giochi Olimpici è qualcosa di davvero unico!”, aggiunge Tony Estanguet, Presidente di Parigi 2024. “Ospiterà una nuova era dei Giochi, ma teniamo profondamente al passato e alla storia da cui proveniamo. Ci complimentiamo con Airbnb e auguriamo buona fortuna a coloro che si candideranno per vivere quest’esperienza”.

Il soggiorno e le informazioni per prenotare

Château de Mirville è immerso nella valle del Pays de Caux in Normandia, Francia. Nel cuore del castello, lo studio privato di Coubertin ospita una suite sportiva che rende omaggio al ruolo dell’edificio nella storia dei Giochi Olimpici moderni. Gli ospiti potranno sfidare la campionessa francese di tennis Caroline Garcia sul campo in cui si giocò una delle prime partite di tennis su prato in Francia. E ancora, scoprire la residenza attraverso una visita privata insieme a Jacques de Navacelle, pronipote di Pierre de Coubertin.

Foto di Claudia Zalla da Ufficio Stampa Foto di Claudia Zalla da Ufficio Stampa

Inoltre, sarà possibile fare un giro in barca sul lago dove Coubertin sviluppò la sua passione per il canottaggio e apprezzare un picnic sul pontile galleggiante appositamente costruito. I cimeli storici (manifesti, documenti originali e biglietti) permetteranno poi di immergersi nella storia delle Olimpiadi. E ammirare una selezione di oggetti provenienti dalla recente Collezione Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale in onore di Pierre de Coubertin.

Ma come si prenota? Gli ospiti possono inviare una richiesta di prenotazione a partire dal 18 luglio 2023 alle 18:00 CET su airbnb.com/coubertin. Il soggiorno (una notte, per un massimo di due persone), si terrà il 26 luglio 2023 e avrà un costo simbolico di 24 euro. Gli ospiti sono responsabili del proprio trasferimento da e per Château de Mirville, Francia.

Foto di Claudia Zalla da Ufficio Stampa Airbnb