A Londra apre il pop-up store (ufficiale) dei BTS

Aprirà il 9 dicembre il pop-up store dedicato ai BTS alla O2 di Londra in collaborazione con HYBE e FreeCONG: tutte le info.

Ottime notizie per gli ARMY: aprirà a Londra, all’O2, un pop-up store interamente dedicato ai BTS. La date da segnare è quella del 9 dicembre e avrete tempo poi fino al 31 gennaio 2023 per visitare lo store, realizzato in collaborazione con HYBE e FreeCong. Un’iniziativa che renderà indubbiamente felici i fan europei, visto che si tratta del primo evento pop-up nel continente post-pandemia.

Il BTS Pop-Up: Space of BTS non poteva che essere inaugurato all’Icon Outlet at The O2: proprio nella celebre venue, i BTS avevano infatti tenuto due concerti nel 2018 in occasione del Love Yourself Tour. Lo store si trova proprio all’interno dell’outlet dell’O2, al piano superiore: qui gli ARMY troveranno un’incredibile selezione di centinaia di oggetti, tutti provenienti dal merchandising ufficiale della boy band.

Più nel dettaglio, la nota stampa anticipa che saranno in vendita oggetti legati all’era Black Swan, ma anche al periodo di On, MIC Drop, DNA, IDOL e Boy With Luv, così come rarità e edizioni limitate (un esempio? Sarà in vendita il merchandising di In The Soop!). Ogni area sarà poi un’esperienza immersiva, in cui non mancheranno postazioni perfette e instagrammabili. Ci sarà infine anche uno spazio dedicato ai TinyTAN.

Per prenotare un posto nel BTS Pop-Up: Space of BTS e avere maggiori informazioni seguite @karnivaljoy su Twitter e Instagram.

Dove:

Icon Outlet at The O2

Peninsula Square

Londra

SE10 0DX

Date:

9 Dicembre 2022 – 31 Gennaio 2023

Orari:

9 Dicembre – 14 Dicembre 2022

Lunedì-Sabato 10:00 – 20:00

Domenica 10:00 – 19:00

15 Dicembre – 31 Dicembre 2022

Lunedì-Sabato 10:00 – 21:00

Sabato 24 e 31 10:00 – 16:00

Domenica 25 CHUSO

1 Gennaio – 31 Gennaio 2023

Lunedì-Giovedì 10:00 – 19:00

Venerdì-Sabato 10:00 – 20:00

Domenica 11:00 – 18:00

Lunedì, 2 Gennaio 10:00 – 20:00