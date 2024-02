Il gigante gentile è arrivato al Ningaloo Marine Park, Patrimonio Unesco 2011: le foto imperdibili dello squalo balena

Nel suggestivo Ningaloo Marine Park, Patrimonio UNESCO dal 2011, è stato segnalato il primo avvistamento stagionale di uno squalo balena. Questo imponente gigante marino ha fatto la sua apparizione lungo le coste del Western Australia, segnando l’inizio ufficiale della stagione.

Nuotare al fianco dello squalo balena, ecco come fare?

Tiffany Klein, di Ningaloo Aviation, specializzata in voli panoramici sopra il Parco Marino di Ningaloo e il Cape Range National Park, ha reso noto l’avvistamento per tutti coloro che, curiosi di regalarsi una vacanza indimenticabile, stanno pensando al Western Australia come prossima meta di viaggio.

Swimming with a whale shark (Rhincodon typus), in the Ningaloo Marine Park

“Durante i nostri ultimi due voli, abbiamo avvistato ben tre esemplari di squalo balena, alimentando l’entusiasmo per l’imminente stagione”, ha dichiarato Tiffany. “È un’esperienza straordinaria osservare queste maestose creature dall’alto, mentre si muovono con eleganza lungo la barriera corallina.”

Leggi anche: — DOVE ANDRANNO GLI ITALIANI NEL 2024? LA TOP 3 DELLE METE PIÙ AMBITE

La stagione precedente ha battuto tutti i record, con circa 40.000 visitatori che si sono recati a Exmouth e Coral Bay per nuotare con gli squali balena durante la loro migrazione annuale verso le coste occidentali dell’Australia, tra febbraio e luglio, alla ricerca di nutrimento, principalmente plankton e krill.

Alcuni fortunati viaggiatori hanno già avuto l’opportunità di immergersi con gli squali balena durante un tour organizzato da Ningaloo Discovery lo scorso 16 febbraio.

Escursioni con squali balena, megattere e mante: solo nel Western Australia

“Nuotare con questi gentili giganti è un’esperienza unica“, ha commentato un partecipante al tour. “Sono creature affascinanti e misteriose, di cui conosciamo ancora poco. Ad esempio, è ancora un enigma dove e come diano alla luce i loro cuccioli.“

Sarah Ellis, della squadra di Ningaloo Discovery, ha sottolineato l’importanza del Ningaloo Marine Park come luogo sicuro per nuotare con gli squali balena. Il Dipartimento di Biodiversità, Conservazione e Attrazione (DBCA) gestisce infatti le interazioni con queste creature attraverso un programma certificato che limita il numero di partecipanti per immersione, garantendo un’esperienza sostenibile per l’ambiente.

Solo 11 tour operator hanno ottenuto licenza per condurre escursioni con gli squali balena, e il DBCA raccoglie dati su ogni avvistamento all’interno del Ningaloo Marine Park. Dal 1997, più di 1.770 esemplari sono stati identificati.

La stagione delle escursioni con gli squali balena da Exmouth inizierà ufficialmente il 28 febbraio, mentre da Coral Bay partirà l’1 marzo, offrendo ai visitatori l’opportunità di incontrare questi magnifici giganti marini.

Ningaloo è uno dei pochi luoghi al mondo dove è possibile nuotare con tre diverse specie marine giganti – le mante, le megattere e gli squali balena – nello stesso ambiente. Un’esperienza indimenticabile che si può vivere lungo la Coral Coast Highway, uno dei road trip più spettacolari al mondo, che si estende per 1.200 chilometri da Perth a Exmouth, passando per paesaggi mozzafiato e tesori naturali dichiarati Patrimonio dell’Umanità.

Foto credits: Tourism Western Australia/ Ningaloo Discovery