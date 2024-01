Nel 2024 gli italiani vogliono viaggiare e tanto: le mete più ambite e desiderate sono Giappone, Usa e Islanda… Ma anche molte altre!

Il 2024 si apre con un entusiasmo contagioso per le prossime avventure, e gli italiani non vedono l’ora di esplorare il mondo. Secondo un recente sondaggio condotto da Tramundi, il primo marketplace italiano di viaggi di gruppo organizzati, il Giappone, gli Stati Uniti e l’Islanda sono le mete più amate dagli italiani per il 2024.

2024, le mete più ambite: dove vogliono andare gli italiani?

La voglia di viaggiare è palpabile, con il 40% degli italiani che pianifica una vacanza estiva, mentre il 32% è pronto a preparare la valigia già in primavera. Nonostante i rincari, la maggioranza degli italiani è disposta a spendere di più rispetto all’anno scorso pur di non rinunciare alla gioia di partire.

Il desiderio di esplorare il Giappone è condiviso da uomini e donne, rappresentando la meta principale per un terzo degli intervistati. Tuttavia, le preferenze variano tra generi ed età. Le donne sognano la Colombia, mentre gli uomini sono affascinati dagli Stati Uniti e dall’Islanda.

La Generazione Z pone l’Islanda al primo posto, seguita dal Giappone e dalla Thailandia. I Millennials guardano al Giappone, ma anche agli Stati Uniti e alla Colombia. La Generazione X preferisce il Giappone, seguito dalla Namibia e dall’Islanda, mentre i Boomer optano per Giappone, Stati Uniti e Turchia.

TOKYO, JAPAN – 20 APRIL, 2018: View of Omoide Yokocho more known as “Piss Alley” – famous drinking and eating quarter in Shinjuku district in Tokyo, Japan.

Classifica delle destinazioni più richieste per il 2024 in Italia

La top ten delle destinazioni più sognate dagli italiani include anche l’Italia, posizionandosi al sesto posto, seguita dalla Turchia e dal Portogallo. La classifica completa è la seguente:

Giappone 31,9%

Stati Uniti 24,3%

Islanda 19,4%

Namibia 14,6%

Colombia 13,2%

Italia 11,8%

Turchia 11,7%

Messico 11,1%

Portogallo 10,4%

Thailandia 10,3%

Il 31,9% degli italiani prevede il primo viaggio importante in primavera, mentre il 43,8% aspetta con ansia l’estate per realizzare il sogno del viaggio. Tuttavia, il 27,8% non ha ancora deciso quando partire. Emergono nuove tendenze, con un aumento degli italiani che pianificano più viaggi nell’arco dell’anno.

Nonostante i rincari, la propensione a spendere di più è evidente. Il 30% degli intervistati prevede di investire tra 1.500 e 2.000 euro nel viaggio principale dell’anno, segnando un aumento rispetto al 23,5% dell’anno precedente. La percentuale di chi prevede un budget superiore ai 2000 euro cresce al 27,1%, rispetto al 16% dell’anno scorso. Gli italiani mostrano consapevolezza finanziaria, cercando di pianificare in anticipo e prenotare il viaggio principale almeno tre mesi prima della partenza.

Northern Light, Aurora borealis at Kirkjufell in Iceland. Kirkjufell mountains in winter.

Alberto Basso, General Manager di Tramundi, sottolinea: “Quasi il 40% degli italiani prenoterà il viaggio principale dell’anno almeno tre mesi prima della partenza, sia per risparmiare che per organizzare al meglio le esperienze. La sostenibilità ambientale e il turismo enogastronomico emergono come tendenze forti anche nel 2024, con l’Islanda nella top 3 come destinazione “coolcation”, fresca e attraente per sfuggire alle temperature record causate dal riscaldamento globale“.

