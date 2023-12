Quali sono le attrazioni mondiali con le file più lunghe? Nella black list c’è anche l’Italia, ma tra le peggiori spicca il Regno Unito

Quando si visita un monumento, una chiesa o un museo, non c’è niente di più frustrante di trovarsi in mezzo a una fila interminabile in attesa all’ingresso delle attrazioni prescelte.

Alcuni luoghi turistici sono d’obbligo in un viaggio ma sempre e costantemente affollati, generando inevitabilmente lunghe code alla biglietteria e fornendo al viaggiatore un’esperienza da dimenticare. Questo fenomeno, a volte, può scoraggiare persino i turisti più perseveranti che, delusi dalle recensioni in rete, rinunciano alla visita culturale.

Un recente studio condotto da hawaiianislands.com ha esaminato le reviews di oltre 10 milioni di turisti su Tripadvisor, focalizzandosi sulle lamentele riguardanti le code lunghe. In questa classifica, una destinazione italiana si è guadagnata un posto addirittura sul podio.

La top 3 delle attrazioni con le file più lunghe

La Torre Eiffel di Parigi si piazza al primo posto mondiale per le lamentele sulle lunghe code, seguita dal London Eye al secondo posto. Sorprendentemente, in terza posizione, troviamo il nostro Colosseo.

La Torre Eiffel, in particolare, detiene il primato con ben 4799 menzioni di “coda lunga” nelle recensioni analizzate, seguita dal London Eye con 4756, mentre il Colosseo raccoglie solo – si fa per dire – 4262 lamentele.

Altre mete criticate

La lista prosegue con il parco tematico britannico Legoland Windsor Resort al quarto posto (4017 menzioni), la Sagrada Familia di Barcellona al quinto (2992), e l’Empire State Building al sesto (2.842). Le destinazioni britanniche continuano a dominare la classifica, occupando ben otto posizioni nelle prime venti.

La Top 10 delle Attrazioni Criticate

Torre Eiffel , Parigi, Francia

, Parigi, Francia London Eye , Londra, Regno Unito

, Londra, Regno Unito Colosseo , Roma, Italia

, Roma, Italia Legoland Windsor Resort , Windsor, Regno Unito

, Windsor, Regno Unito Basilica della Sagrada Familia , Barcellona, Spagna

, Barcellona, Spagna Empire State Building , New York, Stati Uniti

, New York, Stati Uniti Alton Towers Resort , Alton, Regno Unito

, Alton, Regno Unito Siam Park, Adeje, Spagna

Adeje, Spagna Disneyland Paris , Marne-la-Vallée, Francia

, Marne-la-Vallée, Francia Universal Studios Singapore, Isola di Sentosa, Singapore

Foto: Shutterstock